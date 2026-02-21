прогноз на матч Лиги 1, ставка за 3.00

22 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Гавр». Начало игры — в 19:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Нант — Гавр с коэффициентом для ставки за 3.00.

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» борются за выживание в элитном дивизионе. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Нант» на 8 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» уступили «Монако» (1:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда потерпела поражение от «Лиона» (0:1). Плюс поединок с «Лорьяном» завершился коллизией (1:2).

В пяти своих последних матчах команда уступила 5 раз. В этих поединках «Нант» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 12.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Канарейки» все глубже увязают в зоне вылета. Команда не может победить с начала января.

Причем «Нант» традиционно неудачно противостоит «Гавру». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» сражаются за сохранение прописки в Лиге 1. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Гавр» на 9 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Небесные» переиграли «Тулузу» (2:1).

До того команда одолела крепкий «Страсбург» (2:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Лансу».

При этом «Гавр» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Небесные» несколько улучшили свои результаты. Команда победила в двух своих последних матчах.

При этом «Гавр» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и последние локальные успехи позитивно подействуют на игроков.

Зато команда уже без малого 2 года не проигрывает «Нанту». Вот и в этом поединке «небесные» постараются одолеть одного из своих прямых конкурентов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Нант» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.12 и 1.70.

Прогноз: «Гавр» намерен отдалиться от опасной зоны на более комфортное расстояние, к тому же в последнее время успешно противостоит «Нанту».

3.00 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Нант» — «Гавр» принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Победа «Гавра» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.33 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.33 на матч «Нант» — «Гавр» принесёт прибыль 2330₽, общая выплата — 3330₽

Ставка: Ничья за 3.33

Пять причин, почему ставка зайдет