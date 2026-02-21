22 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Гавр». Начало игры — в 19:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Нант — Гавр с коэффициентом для ставки за 3.00.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» борются за выживание в элитном дивизионе.  Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Нант» на 8 очков отстает от спасительной 15 позиции.  А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Канарейки» уступили «Монако» (1:3).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда потерпела поражение от «Лиона» (0:1).  Плюс поединок с «Лорьяном» завершился коллизией (1:2).

В пяти своих последних матчах команда уступила 5 раз.  В этих поединках «Нант» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 12.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Канарейки» все глубже увязают в зоне вылета.  Команда не может победить с начала января.

Причем «Нант» традиционно неудачно противостоит «Гавру».  В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» сражаются за сохранение прописки в Лиге 1.  Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Гавр» на 9 очков оторвался от опасной зоны.  При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно.  «Небесные» переиграли «Тулузу» (2:1).

До того команда одолела крепкий «Страсбург» (2:1).  А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Лансу».

При этом «Гавр» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы.  Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Небесные» несколько улучшили свои результаты.  Команда победила в двух своих последних матчах.

При этом «Гавр» в среднем пропускает чаще гола за матч.  Да и последние локальные успехи позитивно подействуют на игроков.

Зато команда уже без малого 2 года не проигрывает «Нанту».  Вот и в этом поединке «небесные» постараются одолеть одного из своих прямых конкурентов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Нант» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45.  Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.12 и 1.70.

Прогноз: «Гавр» намерен отдалиться от опасной зоны на более комфортное расстояние, к тому же в последнее время успешно противостоит «Нанту».

3.00П2Ставка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 3.00 на матч «Нант» — «Гавр»  принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Победа «Гавра» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.33НичьяСтавка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 3.33 на матч «Нант» — «Гавр»  принесёт прибыль 2330₽, общая выплата — 3330₽

Ставка: Ничья за 3.33

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Небесные» уже почти 2 года не проигрывают «Нанту»
  • В составе «Нанта» имеются две серьезные кадровые пробоины в виде дисквалификации форварда Маттиса Аблина и защитника Келвина Аду
  • «Канарейки» в среднем забивают реже одного мяча за матч
  • «Гавр» победил в двух своих последних поединках
  • «Нант» набрал всего 5 очков в 11 домашних поединках