22 февраля в 26-м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Аталанта» и «Наполи». Начало встречи — 17:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Аталанта — Наполи с коэффициентом для ставки за 2.16.
«Аталанта»
Турнирное положение: сейчас «Аталанта» с 42 очками идет седьмой в таблице Серии А после 25 матчей.
Последние матчи: игра с «Лацио» (2:0) сложилась для «Аталанты» очень удачно и завершилась заслуженной победой. На протяжении всего матча бергамаски контролировали игру и забили по голу в каждом из таймов. Сначала отличился Эдерсон с пенальти, а потом Залевский.
В Лиге чемпионов было гостевое поражение от дортмундской «Боруссии» (0:2), а ранее победа на своем поле над «Кремонезе» (2:1) в Серии А.
Не сыграют: травмированы — Де Кетеларе (п), Распадори (н).
Состояние команды: при Рафаэле Палладино, который возглавил команду по ходу сезона, «Аталанта» уже находится в зоне еврокубков и только добавляет. Состав у команды приличный, был усилен зимой Распадори, который сейчас получил травму, а с игроками у нового наставника с первого матча установился отличный контакт.
«Наполи»
Турнирное положение: «Наполи» идет третьим в таблице Серии А с 50 очками.
Последние матчи: в 25-м туре «Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Ромой»(2:2). Соперник играл намного лучше, должен был забирать победу, но неожиданно неаполитанцы смогли уйти от поражения после гола Алиссона Сантоса, который появился на поле незадолго до этого. Да и первый гол Спинаццолы был забит после рикошета. «Рома» же не использовала много моментов и дважды вела по ходу встречи.
До этого «Наполи» уступил «Комо» в Кубке Италии в серии пенальти, а ранее выиграл в гостях у «Дженоа» (3:2) в Серии А.
Не сыграют: травмированы — Ангисса (п), Даивд Нерес (п), Де Брейне (п), Ди Лоренцо (з), Мактоминей (п).
Состояние команды: главной проблемой Антонио Конте по ходу этого сезона стали постоянные травмы ведущих футболистов, что сказалось на результатах в этом сезоне. «Наполи» уже вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Италии, о защите прошлогоднего чемпионского титула тоже можно уже забыть.
Статистика для ставок
- В первом круге «Наполи» дома выиграл со счетом 3:1
- В прошлом сезоне «Аталанта» проиграла на своем поле (2:3), но разгромила соперника в гостях (3:0)
- В позапрошлом сезоне также «Наполи» уступил дома (0:3), а в гостях был сильнее (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Аталанты» дают 2,55, а на «Наполи» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,10.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,73, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,13.
Прогноз: «Аталанта» будет в первую очередь мыслями в ответной игре Лиги чемпионов, которая ей предстоит через 3 дня. Вероятно, Палладино оставит на лавке нескольких ведущих футболистов. «Наполи» хоть сейчас смотрится не очень, но вполне может воспользоваться этой ситуацией. Команда Конте сильна ментально, а сам он уже привык обходиться без многих лидеров.
Основная ставка: победа гостей с форой 0 за 2,16.
Прогноз: сейчас соперники примерно равны по уровню и можно заиграть более рисковый вариант.
Дополнительная ставка: ничья за 3,10.