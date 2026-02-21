прогноз на матч Серии А, ставка за 2,16

22 февраля в 26-м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Аталанта» и «Наполи». Начало встречи — 17:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Аталанта — Наполи с коэффициентом для ставки за 2.16.

«Аталанта»

Турнирное положение: сейчас «Аталанта» с 42 очками идет седьмой в таблице Серии А после 25 матчей.

Последние матчи: игра с «Лацио» (2:0) сложилась для «Аталанты» очень удачно и завершилась заслуженной победой. На протяжении всего матча бергамаски контролировали игру и забили по голу в каждом из таймов. Сначала отличился Эдерсон с пенальти, а потом Залевский.

В Лиге чемпионов было гостевое поражение от дортмундской «Боруссии» (0:2), а ранее победа на своем поле над «Кремонезе» (2:1) в Серии А.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированы — Де Кетеларе (п), Распадори (н).

Состояние команды: при Рафаэле Палладино, который возглавил команду по ходу сезона, «Аталанта» уже находится в зоне еврокубков и только добавляет. Состав у команды приличный, был усилен зимой Распадори, который сейчас получил травму, а с игроками у нового наставника с первого матча установился отличный контакт.

«Наполи»

Турнирное положение: «Наполи» идет третьим в таблице Серии А с 50 очками.

Прогнозы и ставки на Серию А

Последние матчи: в 25-м туре «Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Ромой»(2:2). Соперник играл намного лучше, должен был забирать победу, но неожиданно неаполитанцы смогли уйти от поражения после гола Алиссона Сантоса, который появился на поле незадолго до этого. Да и первый гол Спинаццолы был забит после рикошета. «Рома» же не использовала много моментов и дважды вела по ходу встречи.

До этого «Наполи» уступил «Комо» в Кубке Италии в серии пенальти, а ранее выиграл в гостях у «Дженоа» (3:2) в Серии А.

Не сыграют: травмированы — Ангисса (п), Даивд Нерес (п), Де Брейне (п), Ди Лоренцо (з), Мактоминей (п).

Состояние команды: главной проблемой Антонио Конте по ходу этого сезона стали постоянные травмы ведущих футболистов, что сказалось на результатах в этом сезоне. «Наполи» уже вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Италии, о защите прошлогоднего чемпионского титула тоже можно уже забыть.

Статистика для ставок

В первом круге «Наполи» дома выиграл со счетом 3:1

В прошлом сезоне «Аталанта» проиграла на своем поле (2:3), но разгромила соперника в гостях (3:0)

В позапрошлом сезоне также «Наполи» уступил дома (0:3), а в гостях был сильнее (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Аталанты» дают 2,55, а на «Наполи» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,73, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,13.

Прогноз: «Аталанта» будет в первую очередь мыслями в ответной игре Лиги чемпионов, которая ей предстоит через 3 дня. Вероятно, Палладино оставит на лавке нескольких ведущих футболистов. «Наполи» хоть сейчас смотрится не очень, но вполне может воспользоваться этой ситуацией. Команда Конте сильна ментально, а сам он уже привык обходиться без многих лидеров.

2.16 Победа гостей с форой 0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Аталанта» — «Наполи» принесёт чистый выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Основная ставка: победа гостей с форой 0 за 2,16.

Прогноз: сейчас соперники примерно равны по уровню и можно заиграть более рисковый вариант.

3.10 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Аталанта» — «Наполи» позволит вывести на карту выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Дополнительная ставка: ничья за 3,10.