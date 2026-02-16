«Наполи» и «Рома» сыграли вничью на «Марадоне» в прямом противостоянии за место в Лиге Чемпионов. А цена этого места, как примерно подсчитали в Италии, тянет примерно на пятьдесят миллионов евро. «Рома» дважды выходила вперёд благодаря Дониеллу Малену, а команда Антонио Конте дважды находила в себе силы на камбек.

Результат матча Наполи Неаполь 2:2 Рома Рим 0:1 Дониелл Мален 7' 1:1 Леонардо Спинаццола 40' 1:2 Дониелл Мален 71' пен. Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Сэм Бёкема, Амир Ррахмани, Алессандро Буонджорно, Мигель Гутьеррес, Леонардо Спинаццола ( Матиас Оливера 70' ), Элиф Элмас ( Билли Гилмор 79' ), Станислав Лоботка, Антонио Вергара, Маттео Политано ( Паскуале Маццокки 84' ), Расмус Хёйлунн Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Даниэле Гиларди, Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини ( Нейл Эль-Айнауи 65' ), Уэсли Франса ( Константинос Цимикас 72' ), Никколо Писилли ( Лоренсо Вентурино 65' ), Бриан Кристанте, Дониелл Мален ( Робиньо Ваз 73' ), Брайан Сарагоса ( Матиас Соуле 46' ) Жёлтые карточки: Амир Ррахмани 69' — Джанлука Манчини 26'

Статистика матча 7 Удары в створ 2 1 Удары мимо 4 61 Владение мячом 39 2 Угловые удары 1 1 Офсайды 2 14 Фолы 14

Гасперини привёз на юг команду, которой не хватало половины «лиц с афиши». Дибала, Коне, Довбик, Фергюсон, Эль-Шаарави не прилетели, Суле и Эрмосо были не в оптимальном состоянии, поэтому Брайан Сарагоса впервые вышел в старте. У Конте список отсутствующих выглядел ещё длиннее, вне заявки были Мактоминей, Ди Лоренцо, Нерес, Замбо-Ангисса, Де Брёйне, плюс дисквалифицированный Жуан Жезус. Но именно в таком матче решают те, кто умеет зацепиться за свой момент.

«Рома» особо много времени на разминку не потратила. На седьмой минуте сработала связка январских новичков. Сарагоса развернул атаку справа и мягко покатил в штрафную, Мален ворвался и в подкате вонзил мяч в сетку, 0:1. Для голландца это был уже четвёртый гол в Серии А после зимнего перехода, «Рома» наконец получила нападающего, под которого стиль Гасперини ложится идеально.

И почти сразу стало понятно, что Мален не собирается ограничиваться одним результативным рывком. На 19-й минуте он протащил мяч, оставив за спиной Рахмани, и пробил рядом со штангой — предупреждение «Наполи» было громким, как свист трибун. У хозяев эпизодами мелькал Хёйлунн, он просил фол в борьбе с Ндика, Лоботка зарядил с полулёта прямо в Свилара. Но в целом «Рома» держала темп, а её прессинг (фирменные «клетки» Гасперини) заставлял «Наполи» играть проще, чаще напрямую.

Спинаццола напомнил о себе, Мален ответил

Почти сорок минут «Наполи» играл очень тревожно, мяч часто уходил в длинные передачи, атакам не хватало связующего звена между линиями, и отсутствие Мактоминея ощущалось. Но в концовке тайма что-то изменилось. Спинаццола, который ещё пару лет назад носил римские цвета, решился на удар из-за штрафной. Получилось мощно, а рикошет от Пизилли превратил его в идеальный парашют, мяч перелетел Свилара, 1:1.

У этой истории был красивый подтекст. «Рома» долго держала контроль, а «Наполи» сравнял за счёт наглости и одного наглого решения, в топ-матчах только такие моменты часто и спасают от поражений.

После перерыва Гасперини перестроил левый фланг, Суле вышел вместо Сарагосы, причём расположили его так, чтобы он играл в зоне Спинаццолы. Идея была понятна, «Рома» хотела приглушить игрока, который только что вдохнул в «Наполи» жизнь. Но первое время казалось, что хозяева всё равно добавили. Уже на первой минуте тайма Спинаццола снова приложился — Свилар отбил и ещё раз показал всей Италии, почему о нём говорят как о вратаре с «чистым талантом».

Чуть позже забивать мог Гутьеррес. У «Наполи» получилась бодрая контратака, но Свилар справился с ударом Мигеля головой. Неаполь только поверил в свою мощь, и тут же получил колючую контратаку от «Ромы».

В эпизоде, который стал ключевым для всего тайма, Уэсли улетел в свободное пространство, Рахмани бросился спасать и врезался в бразильца уже в штрафной. Пенальти получился после классической вертикали Гасперини. Отбор — и сразу вперёд, пока соперник не построил стену. Мален подошёл к точке и пробил в верхний угол, не оставив шансов Милинковичу-Савичу, который вообще-то славится сейвами пенальти. 1:2, у голландца уже пятый гол за «Рому» на коротком отрезке, плюс ощущение, что без него эта команда осенью недобрала слишком много.

Помимо очевидного, этот пенальти стоил «Наполи» ещё и ключевого игрока. Рахмани в моменте отбора травмировался, и Конте после матча говорил о нём с привычной усталостью человека, у которого список потерь давно перестал помещаться в блокнот. «Будет готов — хорошо, не будет — найдём решение».

Зимние трансферы Неаполя дают результат

«Наполи» в этот момент мог сломаться, слишком много болезненных ударов по ходу сезона, слишком много вынужденных перестановок, слишком много матчей, где нужно выживать. Но в этот вечер Конте вытащил игру тем, что назвал «свежестью скамейки» и «лицом, которое позволяет идти против течения».

На 82-й минуте на табло зажглись две фамилии, которые ещё недавно неаполитанская публика лишь училась произносить. Джоване разрезал защиту передачей, Алиссон Сантос подхватил и пробил с линии штрафной в ближний нижний угол. Невероятный уровень уверенности в себе, будто играет в Серии А не две недели, а два года. 2:2. Для Алиссона это был первый гол за «Наполи», но бразилец уже становится новым героем на «Марадоне».

Конте после финального свистка отдельно отметил эту пару игроков. Клуб не мог «нормально» тратить, брали фактически «на ноль», ребята только входят в механизмы, но оба — «скромные и голодные». И добавил, что Алиссон сильнее в игре один в один, Джоване ближе к роли нападающего, хотя его используют и как «десятку».

Свилар удержал интригу, а Конте увидел матч «английского стиля»

В концовке игра могла качнуться в любую сторону. «Наполи» давил, «Рома» отвечала рывками, а Свилар продолжал тащить после ударов Гуттьерреса. Конте в оценке был предсказуемо жёстким и одновременно довольным: «если бы это был бокс, мы бы выиграли по очкам», говорил он, называя игру «английской». С высокой интенсивностью, мощным прессингом и постоянной борьбой за вторые мячи.

«Наполи» сохранил третье место и продолжил жить в режиме тринадцати решающих матчей, о которых без остановки говорит Конте. Именно эти игры определят, какие именно еврокубки будут в Неаполе осенью. Прямо сейчас Антонио Конте честно признаётся в том, что Лиги Чемпионов на «Марадоне» в следующем году может и не быть.

«Рома» уехала с «Марадоны» с ощущением упущенной победы, но и с ещё одним подтверждением того, что у Гасперини появился центрфорвард, который делает его футбол опасным не только на словах. И это, пожалуй, главный итог вечера — в матче, где всё решили нервы и глубина состава, результат сделали зимние трансферы. А ничья лишь в таблице кажется компромиссом, на поле это была настоящая битва за Лигу Чемпионов.