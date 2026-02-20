21 февраля в товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Ростов». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Спартак — Ростов с коэффициентом для ставки за 2.20.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» сражаются за медали чемпионата.  Команда на текущий момент находится на 6 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Спартак» на 8 очков отстает от первой тройки.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Красно-белые» не сумели одолеть «Астану» (1:1).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда натужно переиграла «Далянь Йингбо» (3:1).  Да и поединок с «Пюником» завершился успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории.  В этих поединках «Спартак» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Красно-белые» нынче вполне преуспевают в плане результатов.  Команда не проигрывает 4 матча кряду.

Причем «Спартак» традиционно сложно противостоит «Ростову».  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева в кадровом плане выглядят мощнее соперника.  «Красно-белые» явно будут активно атаковать.

«Ростов»

Турнирное положение: Ростовчане ходят в середняках чемпионата.  Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Ростов» на 6 пунктов опережает зону стыков.  При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Ростовчане уступили ЦСКА (1:3).

До того команда уверенно переиграла «Циндао Вест Коаст» (2:0).  А вот чуть ранее она нанесла поражение «Ноа» (3:0).

При этом «Ростов» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ростовчане не столь стабильны в плане результатов.  До последней коллизии команда победила 2 раза кряду.

При этом «Ростов» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч.  Да и от последнего поражения от «армейцев» команда еще вряд ли отошла.

Команда в двух последних очных встречах не уступила «Спартаку».  Ростовчане уж точно не боятся более статусных москвичей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно.  Команда явно постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

  • Ростовчане в среднем забивают реже гола за матч
  • «Ростов» в 2 последних очных поединках не уступил «Спартаку»
  • «Спартак» не проигрывал в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Спартак» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68.  Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.83.

Прогноз: «Спартак» в кадровом плане выглядит предпочтительнее соперника, и явно сразу активно понесется в атаку.

Номинальные хозяева нынче пребывают в приличных кондициях, тогда как ростовчане крайне нестабильны.

2.20П1 в 1 таймеСтавка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.20 на матч «Спартак» — «Ростов»  принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Спартака» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.30ТБ 3.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 3.30 на матч «Спартак» — «Ростов»  позволит вывести на карту выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.30