21 февраля в товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Ростов». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Спартак — Ростов с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Спартак»
Турнирное положение: «Красно-белые» сражаются за медали чемпионата. Команда на текущий момент находится на 6 месте турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Спартак» на 8 очков отстает от первой тройки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-белые» не сумели одолеть «Астану» (1:1).
До того команда натужно переиграла «Далянь Йингбо» (3:1). Да и поединок с «Пюником» завершился успехом (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Спартак» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Красно-белые» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает 4 матча кряду.
Причем «Спартак» традиционно сложно противостоит «Ростову». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева в кадровом плане выглядят мощнее соперника. «Красно-белые» явно будут активно атаковать.
«Ростов»
Турнирное положение: Ростовчане ходят в середняках чемпионата. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Ростов» на 6 пунктов опережает зону стыков. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Ростовчане уступили ЦСКА (1:3).
До того команда уверенно переиграла «Циндао Вест Коаст» (2:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Ноа» (3:0).
При этом «Ростов» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ростовчане не столь стабильны в плане результатов. До последней коллизии команда победила 2 раза кряду.
При этом «Ростов» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Да и от последнего поражения от «армейцев» команда еще вряд ли отошла.
Команда в двух последних очных встречах не уступила «Спартаку». Ростовчане уж точно не боятся более статусных москвичей.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда явно постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Ростовчане в среднем забивают реже гола за матч
- «Ростов» в 2 последних очных поединках не уступил «Спартаку»
- «Спартак» не проигрывал в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Спартак» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.83.
Прогноз: «Спартак» в кадровом плане выглядит предпочтительнее соперника, и явно сразу активно понесется в атаку.
Номинальные хозяева нынче пребывают в приличных кондициях, тогда как ростовчане крайне нестабильны.
Ставка: Победа «Спартака» в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.30