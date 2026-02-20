прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.20

21 февраля в товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Ростов». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Спартак — Ростов с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» сражаются за медали чемпионата. Команда на текущий момент находится на 6 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Спартак» на 8 очков отстает от первой тройки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-белые» не сумели одолеть «Астану» (1:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда натужно переиграла «Далянь Йингбо» (3:1). Да и поединок с «Пюником» завершился успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Спартак» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Красно-белые» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

Причем «Спартак» традиционно сложно противостоит «Ростову». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева в кадровом плане выглядят мощнее соперника. «Красно-белые» явно будут активно атаковать.

«Ростов»

Турнирное положение: Ростовчане ходят в середняках чемпионата. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Ростов» на 6 пунктов опережает зону стыков. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Ростовчане уступили ЦСКА (1:3).

До того команда уверенно переиграла «Циндао Вест Коаст» (2:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Ноа» (3:0).

При этом «Ростов» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ростовчане не столь стабильны в плане результатов. До последней коллизии команда победила 2 раза кряду.

При этом «Ростов» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Да и от последнего поражения от «армейцев» команда еще вряд ли отошла.

Команда в двух последних очных встречах не уступила «Спартаку». Ростовчане уж точно не боятся более статусных москвичей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда явно постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Ростовчане в среднем забивают реже гола за матч

«Ростов» в 2 последних очных поединках не уступил «Спартаку»

«Спартак» не проигрывал в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Спартак» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.83.

Прогноз: «Спартак» в кадровом плане выглядит предпочтительнее соперника, и явно сразу активно понесется в атаку.

Номинальные хозяева нынче пребывают в приличных кондициях, тогда как ростовчане крайне нестабильны.

2.20 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Спартак» — «Ростов» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Спартака» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.30 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Спартак» — «Ростов» позволит вывести на карту выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.30