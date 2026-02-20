Три зачетных балла для дортмундцев?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 3.00

21 февраля в 23-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия Д с коэффициентом для ставки за 3.00.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» бьются за выход в Лигу чемпионов. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «РБ Лейпциг» на 2 очка отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Быки» не сумели одолеть «Вольфсбург» (2:2).

До того команда уступила «Баварии» (0:2). А вот поединок с «Кельном» принес в копилку три зачетных балла (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «РБ Лейпциг» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Быки» несколько приуныли в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «РБ Лейпциг» традиционно удачно противостоит «Байеру». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к топ-4. «Быки» уж точно постараются поднатореть в плане реализации.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: «Чёрно-желтые» сражаются за Серебряную салатницу. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Боруссия» Д на 6 пунктов отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Чёрно-желтые» сумели одолеть «Аталанту» (2:0).

До того команда учинила разгром «Майнцу» (4:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение ершистому «Вольфсбургу» (2:1).

При этом «Боруссия» Д в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Эмре Джан, Нико Шлоттербек, Никлас Зюле — травмированы.

Состояние команды: «Чёрно-желтые» в последних матчах выглядели весьма выгодно. Команда победила 4 раза подряд.

При этом «Боруссия» Д в среднем пропускает чуть реже гола за матч. Да и в двух своих последних поединках команда оставила свои владения сухими.

Пока не столь эффективен Серу Гирасси. Гвинейский форвард сумел настрелять 11 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Чёрно-желтые» твердо намерены продлить свой победный сериал.

Статистика для ставок

«Чёрно-желтые» победили в 4 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают 2 мяча за матч

«Боруссия» Д не пропускала в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «РБ Лейпциг» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.41 и 2.66.

Прогноз: «Чёрно-желтые» мотивированы подтянуться к лидеру, и явно будут активно атаковать.

Номинальные гости нынче выглядят весьма монолитно, да и «быки» на данном этапе не блещут стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Боруссии» Д за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.05