«Лейпциг» находится в плотной борьбе за топ-4 и при отставании всего в два очка не имеет права на осечку, однако дома выиграл лишь один из пяти последних матчей чемпионата. «Боруссия» подходит на серии из шести побед в Бундеслиге и забивает минимум три мяча в пяти из них, при этом не проигрывает на выезде уже семь встреч подряд. С учётом формы гостей и нестабильности хозяев вероятен результативный сценарий, где решающим станет реализация стандартов и игра в переходных фазах

11' Первый угловой в матче ничем опасным не запомнился!

08' Максимилиан Байер убежал на свидание с вратарём хозяев, вышел на ударную позицию в штрафной, пробил, но прямо в Вандевордта.

07' У Ромуло был хороший момент, пробил он в сторону ворот, но не смог открыть счёт.

05' Не прав был Груда, сильно активно он в единоборство входил.

05' Потасовка небольшая случилось после единоборства Груды и Бенсебаини.

03' Раум со стандарта направил мяч в штрафную, но один из защитников выбил мяч.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 49 Владение мячом 51 0 Офсайды 1 1 Фолы 3

02' Антон сфолил на Ромуло!

02' В офсайд забрался Забитцер.

01' Матч начался! С центра разыграли хозяева!

20:20 Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия); Ассистент: Томас Штайн (Вайберсбрунн, Германия); Ассистент: Марко Ахмюллер (Бад-Фюссинг, Германия); Резервный: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия).

20:10 Матч пройдёт на стадионе «Лейпциг» (Лейпциг, Германия), вместимостью 47 069 зрителей.

Стартовые составы команд

РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Вилли Орбан, Ридле Баку, Кастелло Люкеба, Давид Раум, Николас Зайвальд, Кристоф Баумгартнер, Браян Груда, Ксавер Шлагер, Ян Диоманд, Ромуло.

Боруссия Д: Грегор Кобель, Лука Реджани, Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Даниэль Свенссон, Юлиан Рюэрсон, Феликс Нмеча, Марсель Забитцер, Джоб Беллингем, Серу Гирасси, Максимилиан Байер.

РБ Лейпциг

«РБ Лейпциг» встречает тур на пятой позиции, уступая зоне Лиги чемпионов всего два балла. Однако текущий отрезок нельзя назвать стабильным: в семи матчах Бундеслиги в 2026 году команда набрала очки лишь трижды (3 победы, 2 ничьи, 2 поражения), а за десять последних игр во всех турнирах выиграла только три раза. В прошлом туре «быки» ушли от поражения с «Вольфсбургом» (2:2) на 89-й минуте, что стало первым случаем в сезоне, когда команда взяла очки, уступая по ходу встречи. При этом дома показатели скромные — одна победа в пяти последних матчах чемпионата. Контрастом служит очная статистика: на своём поле Лейпциг выиграл у Дортмунда пять раз подряд.

Боруссия Д

«Боруссия» Дортмунд проводит один из лучших отрезков сезона. В чемпионате — шесть побед подряд, причём в пяти из этих матчей команда забивала не менее трёх мячей. Отставание от первого места составляет шесть очков за 12 туров до финиша. В прошлом туре был разгромлен «Майнц» (4:0), а между турами Бундеслиги дортмундцы уверенно переиграли «Аталанту» (2:0) в Лиге чемпионов. На выезде серия без поражений достигла семи встреч. В 2026 году в национальном первенстве команда потеряла очки только однажды — в результативной ничьей 3:3.

Личные встречи

В первом круге соперники сыграли 1:1. В истории противостояния в Бундеслиге — по восемь побед у каждой стороны и три ничьих. В десяти последних очных встречах семь раз побеждал Лейпциг, дважды — Дортмунд, ещё один матч завершился вничью. При этом на «Ред Булл Арене» хозяева выиграли пять предыдущих матчей подряд.

