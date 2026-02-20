«Челси» разгромит при своих фанатах аутсайдера АПЛ?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.19

21 февраля в 27-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Бернли». Начало игры — в 18:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Челси — Бернли с коэффициентом для ставки за .

«Челси»

Турнирное положение: «Синие» занимают 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 балла за 26 встречи при разнице мячей 39:33.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно, разгромив в Кубке Англии «Халл Сити» (4:0).

До того команда разошлась миром с «Лидсом» (2:2) и обыграла «Вулверхэмптон» (3:1) в АПЛ.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: в пяти последних поединках АПЛ «Челси» ни разу не проиграла, потеряв очки только в матче против «Лидса».

Команда под руководством Лиама Росеньора пока проигрывала только «Арсеналу» в полуфинальных матчах Кубка лиги и продолжает бороться за место в четверке лучших по итогам сезона.

«Бернли»

Турнирное положение: «Бордовые» занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 баллов за 24 встречи при разнице мячей 28:51.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, потерпев поражение в Кубке Англии от «Мансфилд Таун» со счетом 1:2.

До того команда оказалась сильнее «Кристал Пэлас» (3:2) в Лиге чемпионов и проиграла «Вест Хэму» (0:2) в АПЛ.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бернли» отчаянно бьется за выживание, каждый матч для команды как последний, и победа над «Кристал Пэлас» дает определенные надежды «бордовым».

Но поражение от команды из 3-го по силе дивизиона в национальном кубке может говорить о том, что подопечные Скотта Паркера могут в скором времени оформить вылет в Чемпионшип.

Статистика для ставок

«Бернли» выиграл только в одном матче из пяти последних

«Челси» не проигрывает на протяжении пяти последних встреч в АПЛ

Последний матч между командами завершился победой «Челси» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «пенсионеров» ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентом — 1.43 и 2.63 соответственно.

Прогноз: Фаворит в этой встрече очевиден, в котором «Челси» вполне способен выиграть с комфортной разницей мячей.

Ставка: Победа «Челси» в первом тайме с форой -1 за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «синие» доведут дело до разгрома

Ставка: Победа «Челси» с форой -2,5 за 2.46