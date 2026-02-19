А давайте-ка поставим на паритет?!

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 3.10

20 февраля в 23-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Гамбург». Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Майнц — Гамбург с коэффициентом для ставки за 3.10.

«Майнц»

Турнирное положение: «Карнавальники» бьются за выживание в элите. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Майнц» на 2 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Карнавальники» были разбиты дортмундской «Боруссией» (0:4).

До того команда нанесла поражение «Аугсбургу» (2:0). Да и поединок с «РБ Лейпцигом» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Майнц» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Сильван Видмер — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Карнавальники» несколько поднаторели в плане результатов. Команда до последней коллизии победила трижды кряду.

Причем «Майнц» традиционно успешно противостоит «Гамбург». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены оторваться от опасной зоны. «Карнавальники» уж точно будут активно атаковать.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Динозавры» сражаются за сохранение прописки в Бундеслиге. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Гамбург» на 6 пунктов оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Динозавры» сумели одолеть «Унион» (3:2).

До того команда уверенно переиграла «Хайденхайм» (2:0). А вот чуть ранее она не уступила «Баварии» (2:2).

При этом «Гамбург» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Альберт-Мбойо Самби Локонга — травмирован. Лука Вушкович — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Динозавры» в последних матчах выглядели весьма выгодно. Команда победила дважды подряд.

При этом «Гамбург» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато «Майнцу» команда не проигрывает уже более 8 лет.

Команда в двух последних очных поединках не пропускала от «Майнца». Вот и в нынешней диспозиции «динозавры» намерены зацепиться за очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Динозавры» постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Динозавры» победили в 2 своих последних поединках

«Майнц» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч

«Майнц» в двух последних очных поединках не поражал ворота «Гамбурга»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Майнц» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.76 и 1.95.

Прогноз: «Карнавальники» мотивированы отдалиться от опасной зоны, и явно будут активно атаковать.

Номинальные гости нынче выглядят симпатично, и уж точно не будут лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: Ничья за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.83