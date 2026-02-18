«Зриньски» из Боснии и Герцеговины сыграет против английского «Кристал Пэласа» в первом матче стыкового раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 февраля, начало — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Зриньски — Кристал Пэлас с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Зриньски»

Путь в плей-офф: Боснийский клуб вышел в 1/16 финала Лиги конференции, заняв в основном этапе итоговое 23 место. «Зриньски» в 6 матчах набрал 7 очков, переиграв «Хеккен» из Швеции (2:1) и «Линкольн» из Гибралтара (5:0), сыграв вничью с австрийским «Рапидом» (1:1).

Последние матчи: После завершения основного этапа ЛК «Зриньски» провел 7 матчей, включая игры в чемпионате и Кубке Боснии и Герцеговины. «Мостар» в последней встрече внутреннего первенства уступила «Борацу» (0:3).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Стоит отметить, что прервалась беспроигрышная серия «Зриньски», которая состояла из семи матчей: 6 побед и 1 ничья.

«Кристал Пэлас»

Путь в плей-офф: «Кристал Пэлас» остановился в шаге от выхода в 1/8 финала Лиги конференции напрямую. Этого шанса англичане лишились после ничьи в поединке 6-го тура с финским КуПСом (2:2). В основной сетке еврокубка «чайки» заняли 10 место, набрав 10 очков. В шести матчах «Кристал Пэлас» одержал 3 победы, 1 встречу сыграл вничью и в 2 проиграл.

Клуб Английской Премьер-лиги в основном этапе Лиги конференций переиграл ирландский «Шелбурн» (3:0), нидерландский АЗ (3:1) и «Динамо» Киев (2:0).

Последние матчи: После заключительного тура еврокубка «Кристал Пэлас» переключил свое внимание на АПЛ. В 10-ти матчах английского первенства участник Лиги конференций смог одержать лишь одну победу над «Брайтоном» (1:0).

Не сыграют: С травмой колена в лазарете команды Шейх Дукоре и Чади Риад, а у Кейлеба Кпоры — травма спины.

Состояние команды: Если взять последние 12 матчей английской команды, то можно увидеть за её плечами 1 победу, 3 ничьих 8 поражений.

Французский форвард «Кристал Пэласа» Жан-Филипп Матета из-за травмы колена не может сыграть в полную силу. По этой причине игрок не перешел в «Милан». Рулевой англичан Оливер Гласнер отметил, что французу не потребуется операция на колене и его выход на поле против «Зриньски» вполне реален.

Статистика для ставок

«Зриньски» занял итоговое 23 место в основном этапе Лиги конференций

«Кристал Пэлас» занял итоговое 10 место в основном этапе Лиги конференций

«Зриньски» и «Кристал Пэлас» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Кристал Пэласа» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.80, а победа «Зриньски» — в 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Кристал Пэласу» можно сказать, повезло с жеребьевкой стыкового раунда Лиги конференции. В соперники достался боснийский «Зриньски», которого англичане должны пройти уверенно. «Стекольщики» представляют один из лучших футбольных турниров Европы — АПЛ. Остановим наш выбор на уверенной победе «Кристал Пэласа».

Ставка: Фора «Кристал Пэласа» (-1.5) с коэффициентом 2.05.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, «Кристал Пэлас» в 6 матчах Лиги конференций забил 11 голов, «Зриньски» — 8. Так что больше трех мячей не стоит ожидать в первой игре стыкового раунда.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.