прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.75

19 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Лудогорец» и «Ференцварош». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лудогорец — Ференцварош с коэффициентом для ставки за 2.75.

«Лудогорец»

Турнирное положение: «Орлы» сумели пройти в плей-офф. Команда финишировала на 22 месте турнирной таблицы основного раунда второго по значимости клубного турнира Старого Света.

При этом «Лудогорец» набрал 10 очков в 8 поединках турнира. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.«Орлы» сумели одолеть «Берое» (2:1).

До того команда переиграла «Левски» (1:0). А вот перед этим она уверенно расправилась с софийским «Локомотивом» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Лудогорец» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» нынче смотрятся выгодно. Команда победила 5 раз кряду.

Причем «Лудогорец» традиционно неудачно противостоит «фради». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.«Орлы» постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

«Ференцварош»

Турнирное положение: «Фради» нынче относительно преуспевают в плане результатов. Команда заняла итоговое 12 место в турнирной таблице основного раунда Лиги Европы.

Причем «Ференцварош» набрал 15 зачетных баллов. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.«Фради» были биты «Залаэгерсегом» (1:3).

До того команда уверенно расправилась с «Чакваром» (4:0). А вот чуть ранее она поставила на колени «Уйпешт» (3:0).

При этом «Ференцварош» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фради» нынче находятся в приличных кондициях. Команда до последней коллизии победила 3 раза подряд.

При этом «Ференцварош» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот до последней встречи команда не пропускала трижды кряду.

Совсем недавно «фради» потеряли своего лидера Барнабаша Варгу. Так что теперь венграм придется крайне сложно без опытного форварда.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Фради» до последней коллизии победили трижды кряду

«Лудогорец» победил в 5 своих последних матчах

«Ференцварош» одолел болгар в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ференцварош» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: «Орлы» нынче заметно прибавили, и явно будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости только учатся играть без Варги, да и в последнем своем поединке откровенно провалились.

Ставка: Победа «Лудогорца» за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40