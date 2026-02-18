Словенцы зацепятся за приемлимый результат на выезде?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.90

«Дрита» из Косово сыграет против словенского «Целе» в первом матче стыкового раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 февраля, начало — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Дрита — Целе с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Дрита»

Путь в плей-офф: «Дрита» вышла в плей-офф Лиги конференций с 20 места, набрав 8 очков. Косовары одержали 2 победы, сыграли 2 встречи вничью и в 2 поединках потерпели фиаско.

В основновном этапе еврокубка «Дрита» одержала победы над «Шкендией» (1:0), «Шелбурном» (1:0) и сыграла вничью с «Омонией» (1:1), КуПСом (1:1).

Последние матчи: После последней игры в Лиге конференций «Дрита» провела 8 матчей в рамках чемпионата и Кубка Косово. В рамках последнего тура регулярного первенства участник плей-офф ЛК с минимальным перевесом переиграл клуб «Дреница» (1:0).

Не сыграют: С травмой в лазарете «Дриты» находятся Ррон Бройя, Фатон Малоку и Хуан Мека.

Состояние команды: В последних матчах косовары одержали 5 побед, сыграли 2 встречи вничью и в 1 поединке потерпели фиаско.

«Целе»

Путь в плей-офф: В основном этапе Лиги конференций «Целе» занял 13 итоговое место, набрав 10 очков: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения.

Словенцы, чтобы обеспечить себе участие в плей-офф еврокубка переиграли «Легию» (2:1), «Шемрок Роверс» (2:0), АЕК из Греции (3:1) и сыграли вничью с «Шелбурном» (0:0).

Последние матчи: После выхода в стыковой раунд Лиги конференций «Целе» переключил свое внимание на чемпионат Словении. В 22-м туре внутреннего первенства футболисты Ивана Маевского разгромили «Муру» (5:1).

Не сыграют: С травмой колена из строя выбыли Жан Карничник и Марк Забуковник.

Состояние команды: В последних матчах «Целе» одержал победы над «Радомлье» (3:1) в чемпионате Словении и «Мальоркой» (Б) (4:0) — в товарищеской игре, сыграл вничью с «Марибором» (3:3) и проиграл «Олимпии» из Любляны (1:3).

Статистика для ставок

«Целе» занял в Лиге конференций 13 место

«Дрита» заняла в Лиге конференций 20 место

«Дрита» и «Целе» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Целе» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.55, а победа «Дриты» — в 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.02 и 1.78.

Прогноз: «Целе» раньше не встречался с «Дритой» на европейской арене, но обе команды умеют играть в результативный футбол, как минимум по 1-му мячу словенцы и косовары забивали в основном этапе Лиги конференций.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.

Прогноз: «Целе» в среднем за игру забивает по 2 гола, «Дрита» — по 1 мячу, ожидаем от соперников открытого и результативного футбола.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.02.