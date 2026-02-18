прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 3.25

19 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Динамо» Загреб и «Генк». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Динамо Загреб — Генк с коэффициентом для ставки за 3.25.

«Динамо» Загреб

Турнирное положение: «Синие» сумели пролезть в плей-офф Лиги Европы. Команда финишировала на 23 месте турнирной таблицы основного раунда второго по значимости клубного турнира Старого Света.

При этом «Динамо» Загреб набрал 10 очков в 8 матчах. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.«Синие» разгромили «Истру 1961» (4:0).

До того команда расписала мировую с «Риекой» (0:0). А вот перед этим она нанесла поражение «Вуковару» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Динамо» Загреб забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: Исмаэль Беннасер — травмирован.

Состояние команды: «Синие» нынче выглядят вполне выгодно. Команда не пропускает 2 матча кряду.

Причем «Динамо» Загреб дважды противостоял «Генку». Команда один раз победила при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.«Синие» постараются прибавить в плане реализации.

«Генк»

Турнирное положение: «Магистры» нынче преуспевают в плане результатов. Команда заняла итоговое 9 место в турнирной таблице основного раунда турнира.

Причем «Генк» набрала 16 зачетных баллов. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.«Магистры» одолели «Мехелен» (3:2).

До того команда уверенно переиграла «Андерлехт» (2:0). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Дендер» (2:1).

При этом «Генк» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Магистры» крайне поднаторели в плане результатов. Команда победила 4 раза подряд.

При этом «Генк» в среднем пропускает гол за матч. Зато в кадровом плане у команды фактически полная идиллия.

Довольно продуктивный сезон выдает Дан Хейманс. На его счету значатся 6 мячей в чемпионате Бельгии и еще 3 в Лиге Европы.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда нынче находится в приличных кондициях.

Статистика для ставок

«Магистры» в Лиге Европы пропускают в среднем гол за матч

«Динамо» Загреб не пропускал в 2 своих последних поединках

«Генк» победил в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Динамо» Загреб в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

Прогноз: «Генк» выглядит монолитнее оппонента, и явно будет активно атаковать.

Номинальные гости имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же мотивированы добыть пятую победу кряду.

Ставка: Победа «Генка» за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25