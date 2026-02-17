прогноз на товарищеский матч, ставка за 3.40

18 февраля в товарищеском матче по футболу сыграют ЦСКА и «Ростов». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч ЦСКА — Ростов с коэффициентом для ставки за 3.40.

ЦСКА

Турнирное положение: «Армейцы» сражаются за чемпионство. Команда ныне находится на 4 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом ЦСКА на 4 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.«Армейцы» в серии пенальти одолели «Зенит».

До того команда в серии послематчевых пенальти уступила московскому «Динамо». А вот несколько ранее она в такой же лотерее обыграла «Краснодар».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках ЦСКА забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Армейцы» не столь уверенно выглядят в зимних спаррингах. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

Причем ЦСКА традиционно неудачно противостоит «Ростову». В пяти последних очных поединках команда добыла одну викторию при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать агрессивно.«Армейцы» намерены вернуться к победам.

«Ростов»

Турнирное положение: Ростовчане нынешний сезон проводят не столь удачно. Команда на зимний перерыв ушла, занимая 11 место в турнирной таблице РПЛ.

Причем «Ростов» на 6 очков отдалился от зоны стыков. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно.«Ростов» переиграл «Циндао Вест Коаст» (2:0).

До того команда сумела одолеть крепкий «Ноа» (3:0). А вот чуть ранее она была бита перволиговой «Родиной» (0:1).

При этом «Ростов» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ростов» нынче выглядит весьма прилично. Команда победила в двух последних спаррингах.

При этом «Ростов» не пропускал в двух своих последних поединках. Да и вообще, потенциально команда обязана прибавлять во всех компонентах.

Ростовчанам пока не хватает пресловутой монолитности. А вот оборона команды нынче выглядит весьма надежно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Ростовчане явно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

Статистика для ставок

Ростовчане не пропускают 2 матча подряд

ЦСКА не побеждает уже 4 матча кряду

«Ростов» не пропускал от «армейцев» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ЦСКА в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.68 и 2.05.

Прогноз: Москвичи твердо намерены вернуться на победный путь, и уж точно активно полетят в атаку.

Ростовчане в последних матчах выглядели убедительно, к тому же имеют весьма надежные тылы.

Ничья

Ставка на матч ЦСКА — «Ростов»

Ставка: Ничья за 3.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

ТБ 3.5

Ставка на матч ЦСКА — «Ростов»

Ставка: ТБ 3.5 за 2.57