18 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Брюгге» и «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Брюгге — Атлетико с коэффициентом для ставки за 2.36.

«Брюгге»

Турнирное положение: «Фермеры» проводят достаточно продуктивный сезон. Команда финишировала на 19 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Брюгге» набрал 10 очков в 8 матчах. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.«Фермеры» одолели «Серкль Брюгге» (2:1).

До того команда разделалась со «Стандардом» (3:0). А вот перед этим она минимально уступила «Юниону».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Брюгге» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фермеры» нынче выглядят симпатично. Команда победила два раза кряду.

Причем «Брюгге» традиционно неудачно противостоит «Атлетико». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.«Фермеры» постараются воспользоваться проблемами мадридцев.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» нынче выглядят довольно скромно. Команда заняла итоговое 14 место в турнирной таблице главного клубного турнира Старого Света.

Причем «Атлетико» набрал 13 зачетных баллов. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.«Матрасники» были биты «Райо Вальекано» (0:3).

До того команда учинила разгром «Барселоне» (4:0). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Бетису» (0:1).

При этом «Атлетико» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Матрасники» крайне нестабильны. Команда чередует яркие поединки с откровенно провальными.

При этом «Атлетико» в среднем пропускает 2 гола за матч. Зато в кадровом плане у команды фактически полная идиллия.

Не столь яркий сезон выдает Хулиан Альварес. Аргентинец настрелял 7 мячей в Ла Лиге и еще 4 — в Лиге чемпионов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

Почему это, возможно, будет крутой матч?

Факт первый: «Брюгге» — бельгийское проклятие Симеоне

Статистика личных встреч для «Атлетико» читается как сводка поражений. За последние четыре матча: поражение 0:2 в Брюгге, две ничьи 0:0, и единственная победа — 3:1 дома в 2018 году.«Атлетико» не может забить «Брюгге» в трёх матчах из четырёх последних.

Но глубже — ещё хуже. В Кубке обладателей кубков 1991/92 «Брюгге» выбил «Атлетико» из турнира. А ещё раньше, в Кубке чемпионов 1978 года, — тоже. beIN Sports прямо пишет: «Брюгге» — «постоянная головная боль» для мадридцев в Европе.

В сезоне 2022/23 бельгийцы и вовсе унизили «Атлетико»: победа 2:0 дома, ничья 0:0 в Мадриде — а «Атлетико» финишировал последним в группе и вылетел. Последним. Команда Симеоне.

Факт второй: сын легенды «Интера» играет за «Брюгге»

В центре поля «Брюгге» — 20-летний Александар Станкович. Да, именно тот Станкович: сын Деяна Станковича, легенды «Интера» и сербского футбола. Младший пришёл через «Интер» (ирония: тот самый «Интер», который играет параллельный плей-офф с «Будё-Глимтом») и уже стал основным игроком — 4 гола в 21 матче бельгийской лиги, 2 гола и 2 ассиста в ЛЧ.

Станкович-старший провёл за «Интер» 278 матчей и забил знаменитый гол с центра поля. Станкович-младший пока забивает с более скромных дистанций — но в плей-офф ЛЧ в 20 лет уже играет.

Факт третий: «Атлетико» не играет на ноль уже восемь матчей ЛЧ подряд

Это, возможно, самая удивительная статистика. Команда Симеоне — символ обороны в мировом футболе, «автобус», «калитка на замке» — не сохраняет сухой счёт в ЛЧ уже восемь матчей подряд.

Пропустили 15 мячей в 8 матчах групповой фазы — по сути, почти по два за игру.

Это не тот «Атлетико», к которому мы привыкли. Симеоне сделал ставку на атаку — 17 голов за турнир, 55 угловых (больше только у «Ливерпуля»). Но баланс нарушился. А свежий разгром 0:3 от «Райо Вальекано» в Ла Лиге — худшее время для потери формы.

И всё же, почему это будет крутой матч?

Потому что «Брюгге» — единственная команда в Европе, у которой «Атлетико» не может выиграть уже шесть лет.

Потому что сын Деяна Станковича вырос в «Интере», а играет против мадридцев в бельгийском клубе — и ему 20 лет. Потому что «Атлетико» Симеоне разучился держать оборону и теперь атакует как никогда — 17 голов за восемь матчей, но и 15 пропущенных.

И потому что в истории этих команд — три выбивания «Атлетико» из еврокубков: 1978, 1992 и 2022. Четвёртое?

Статистика для ставок

Обе команды в Лиге чемпионов забивают в среднем 2 гола за матч

«Брюгге» победил в 2 своих последних поединках

«Атлетико» не забивал в ворота «Брюгге» в 3 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Атлетико» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: «Атлетико» априори сильнее бельгийцев, и явно сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же мотивированы забраться как можно дальше в Лиге чемпионов.

Ставка: Победа «Атлетико» в 1 тайме за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50