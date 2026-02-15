Через несколько дней после эйфории от разгрома «Барселоны» в Кубке «Атлетико» показал свою вторую, куда менее героическую сторону. Поражение 0:3 от «Райо Вальекано», причём в вынужденном «изгнании» на «Бутарке», а не в родном Вальекасе, стало болезненным напоминанием о том, что команда Диего Симеоне в этом сезоне живёт по разным календарям.

Результат матча Райо Вальекано Мадрид 3:0 Атлетико Мадрид 1:0 Фран Перес 40' 2:0 Оскар Валентин 45' 3:0 Нобель Менди 76' Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Андрей Рациу, Флорьян Лежён, Нобель Менди, Альфонсо Эспино, Оскар Валентин, Херард Гумбау ( Унаи Лопес 83' ), Фран Перес ( Педро Диас 64' ), Илиас Акомах ( Ранди Нтекья 74' ), Иси Паласон ( Джошуа Вертруд 64' ), Хорхе де Фрутос ( Альваро Гарсия 64' ) Атлетико: Ян Облак, Маттео Руджери ( Хулиан Альварес 56' ), Клеман Лангле ( Адемола Лукман 63' ), Науэль Молина, Алекс Баэна ( Робен Ле Норман 56' ), Джонни Кардозо ( Маркос Льоренте 63' ), Родриго Мендоса ( Обед Варгас 56' ), Тьяго Альмада, Александр Сёрлот, Николас Гонсалес, Хосе Хименес Жёлтые карточки: Альваро Гарсия 90+2' — Джонни Кардозо 29', Родриго Мендоса 52', Маркос Льоренте 70'

Статистика матча 9 Удары в створ 4 1 Удары мимо 2 41 Владение мячом 59 4 Угловые удары 8 3 Офсайды 0 10 Фолы 13

Это мадридское дерби не было классическим ни по месту, ни по антуражу. Поле в Вальекасе признали непригодным для игры, встречу перенесли на стадион «Леганеса», трибуны выглядели пустынно, слышались протестные крики в адрес руководства «Райо». Но именно в «чужом доме» хозяева сыграли так, будто это их главный матч сезона. А гости будто бы просто приехали отбыть номер перед более важными делами.

Диего Симеоне globallookpress.com

Девять замен и безличный «Атлетико»

Симеоне практически полностью поменял кубковый состав, сделав девять замен по сравнению с игрой против «Барсы». «Единица Б», как писали испанские медиа, вышла в схеме с одним опорником (Кардосо) и линией из четырёх полузащитников впереди. Намёк был очевиден: приоритеты — Кубок и Лига чемпионов, где уже на неделе плей-офф. Ла Лига на этом фоне всё больше выглядит тренировочным спаррингом.

Но проблема не в ротации как таковой, а в том, как выглядела команда. «Атлетико» не прессинговал, не ускорялся, не подстраховывал. Мяч в обороне ходил тяжело, фланги оставались 1 на 1, особенно левый край защиты, где Руджери регулярно оказывался один против связки Рациу — Ахомаш.

«Райо Вальекано» — «Атлетико Мадрид» globallookpress.com

Показательно, что первая по-настоящему острая возможность возникла не у «Райо», а после его же ошибки. Менди, пытаясь вынести подачу на Сёрлота, едва не отправил мяч в свои ворота, только перекладина спасла хозяев. Это был единственный эпизод, когда «Атлетико» выглядел опасным в первом тайме.

«Райо» давил, «Атлетико» наблюдал

Команда Иньиго Переса играла вертикально и агрессивно. Высокий прессинг, быстрые атаки через правый фланг, постоянное давление на билд-ап гостей. Уже до перерыва Облак успел спасти после прострела Пачи Эспино, Науэль выбил мяч с линии, а Фран Перес и Иси Паласон пристреливались к воротам.

И всё же счёт открылся лишь на 40-й минуте, но по всем законам логики. Рациу устроил мастер-класс по дриблингу на бровке, обыграл Руджери серией финтов и прострелил во вратарскую. Фран Перес оказался единственным, кто добрался до мяча, — 1:0.

Игроки «Райо» празднуют гол globallookpress.com

Не прошло и четырёх минут, как гости получили второй. Лангле неудачно начал атаку, потеря привела к удару Иси, Облак отразил, но защита «Атлетико» реагировала будто в замедленной съёмке. Оскар Валентин первым оказался на добивании и просто занёс мяч в сетку. К перерыву «Райо» вёл абсолютно по делу. «Атлетико» выглядел командой без импульса и особых идей. Кардосо, только вернувшийся после травмы, не справлялся с ролью единственного опорника, Баэна не находил Сёрлота впереди, а Альмада оставался единственным, кто пытался придумать что-то нестандартное.

Оскар Валентин после забитого мяча globallookpress.com

Симеоне в районе часа игры выпустил Льоренте, Варгаса, Ле Нормана, Альвареса и Лукмана. Замена половины состава должна была оживить игру, но структурных изменений не произошло. «Атлетико» продолжал действовать медленно и предсказуемо, сводя атаки к низким прострелам в штрафную, где при росте Сёрлота в 195 сантиметров не находилось одной точной подачи.

Тем временем «Райо» спокойно держал свой ритм, а в итоге добил соперника со стандарта. На 86-й минуте Альваро Гарсия идеально закрутил мяч к дальней штанге, и Нобель Менди выиграл верх у Льоренте, 3:0. Символично, что защитник, который едва не забил себе в первом тайме, стал автором решающего удара. После третьего мяча «Атлетико» наконец-то задвигался быстрее, но было поздно. Баталья даже в концовке не расслабился и закрепил отличный матч парой сейвов.

Нобель Менди празднует гол globallookpress.com

Два «Атлетико» в одном сезоне

После 4:0 над «Барселоной» казалось, что команда Симеоне выходит на пик формы, но в Ла Лиге как будто проявилась иная реальность. Поражение оставило «Атлетико» четвёртым, на уровне с «Вильярреалом», в пятнадцати очках от лидера. Испанская пресса всё чаще говорит о «двойной природе» мадридцев. Один «Атлетико» — яркий и безжалостный в кубковых матчах, другой — беззубый и рассеянный по выходным. Причём дело не только в составе, даже при ротации у команды достаточно качества, чтобы не выглядеть так беспомощно.

Ян Облак после матча не скрывал раздражения: «Матчи не выбирают». Но по игре создавалось ощущение, что команда как раз-таки отчётливо выбирает, где выкладываться полностью. Очевиден приоритет на Лигу Чемпионов и Кубок, но успех совсем не гарантирован, а лишиться места в топ-4 из-за вялой игры в Примере для «Атлетико» будет недопустимо.

Для «Райо Вальекано» победа невероятно важна, особенно на этом отрезке сезона. Три очка позволили выйти из зоны вылета на 16-е место, причём сделать это получилось не в родном «аду» Вальекаса, а на нейтральном стадионе.