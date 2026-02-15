Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Через несколько дней после эйфории от разгрома «Барселоны» в Кубке «Атлетико» показал свою вторую, куда менее героическую сторону. Поражение 0:3 от «Райо Вальекано», причём в вынужденном «изгнании» на «Бутарке», а не в родном Вальекасе, стало болезненным напоминанием о том, что команда Диего Симеоне в этом сезоне живёт по разным календарям.

Результат матча

Райо ВальеканоМадридРайо Вальекано3:0АтлетикоАтлетикоМадрид
1:0 Фран Перес 40' 2:0 Оскар Валентин 45' 3:0 Нобель Менди 76'
Райо Вальекано:  Аугусто Баталья,  Андрей Рациу,  Флорьян Лежён,  Нобель Менди,  Альфонсо Эспино,  Оскар Валентин,  Херард Гумбау (Унаи Лопес 83'),  Фран Перес (Педро Диас 64'),  Илиас Акомах (Ранди Нтекья 74'),  Иси Паласон (Джошуа Вертруд 64'),  Хорхе де Фрутос (Альваро Гарсия 64')
Атлетико:  Ян Облак,  Маттео Руджери (Хулиан Альварес 56'),  Клеман Лангле (Адемола Лукман 63'),  Науэль Молина,  Алекс Баэна (Робен Ле Норман 56'),  Джонни Кардозо (Маркос Льоренте 63'),  Родриго Мендоса (Обед Варгас 56'),  Тьяго Альмада,  Александр Сёрлот,  Николас Гонсалес,  Хосе Хименес
Жёлтые карточки:  Альваро Гарсия 90+2'  —  Джонни Кардозо 29',  Родриго Мендоса 52',  Маркос Льоренте 70'

Это мадридское дерби не было классическим ни по месту, ни по антуражу.  Поле в Вальекасе признали непригодным для игры, встречу перенесли на стадион «Леганеса», трибуны выглядели пустынно, слышались протестные крики в адрес руководства «Райо».  Но именно в «чужом доме» хозяева сыграли так, будто это их главный матч сезона.  А гости будто бы просто приехали отбыть номер перед более важными делами.

Девять замен и безличный «Атлетико»

Симеоне практически полностью поменял кубковый состав, сделав девять замен по сравнению с игрой против «Барсы».  «Единица Б», как писали испанские медиа, вышла в схеме с одним опорником (Кардосо) и линией из четырёх полузащитников впереди.  Намёк был очевиден: приоритеты — Кубок и Лига чемпионов, где уже на неделе плей-офф.  Ла Лига на этом фоне всё больше выглядит тренировочным спаррингом.

Но проблема не в ротации как таковой, а в том, как выглядела команда.  «Атлетико» не прессинговал, не ускорялся, не подстраховывал.  Мяч в обороне ходил тяжело, фланги оставались 1 на 1, особенно левый край защиты, где Руджери регулярно оказывался один против связки Рациу — Ахомаш.

Показательно, что первая по-настоящему острая возможность возникла не у «Райо», а после его же ошибки.  Менди, пытаясь вынести подачу на Сёрлота, едва не отправил мяч в свои ворота, только перекладина спасла хозяев.  Это был единственный эпизод, когда «Атлетико» выглядел опасным в первом тайме.

«Райо» давил, «Атлетико» наблюдал

Команда Иньиго Переса играла вертикально и агрессивно.  Высокий прессинг, быстрые атаки через правый фланг, постоянное давление на билд-ап гостей.  Уже до перерыва Облак успел спасти после прострела Пачи Эспино, Науэль выбил мяч с линии, а Фран Перес и Иси Паласон пристреливались к воротам.

И всё же счёт открылся лишь на 40-й минуте, но по всем законам логики.  Рациу устроил мастер-класс по дриблингу на бровке, обыграл Руджери серией финтов и прострелил во вратарскую.  Фран Перес оказался единственным, кто добрался до мяча, — 1:0.

Не прошло и четырёх минут, как гости получили второй.  Лангле неудачно начал атаку, потеря привела к удару Иси, Облак отразил, но защита «Атлетико» реагировала будто в замедленной съёмке.  Оскар Валентин первым оказался на добивании и просто занёс мяч в сетку.  К перерыву «Райо» вёл абсолютно по делу.  «Атлетико» выглядел командой без импульса и особых идей.  Кардосо, только вернувшийся после травмы, не справлялся с ролью единственного опорника, Баэна не находил Сёрлота впереди, а Альмада оставался единственным, кто пытался придумать что-то нестандартное.

Симеоне в районе часа игры выпустил Льоренте, Варгаса, Ле Нормана, Альвареса и Лукмана.  Замена половины состава должна была оживить игру, но структурных изменений не произошло.  «Атлетико» продолжал действовать медленно и предсказуемо, сводя атаки к низким прострелам в штрафную, где при росте Сёрлота в 195 сантиметров не находилось одной точной подачи.

Тем временем «Райо» спокойно держал свой ритм, а в итоге добил соперника со стандарта.  На 86-й минуте Альваро Гарсия идеально закрутил мяч к дальней штанге, и Нобель Менди выиграл верх у Льоренте, 3:0.  Символично, что защитник, который едва не забил себе в первом тайме, стал автором решающего удара.  После третьего мяча «Атлетико» наконец-то задвигался быстрее, но было поздно.  Баталья даже в концовке не расслабился и закрепил отличный матч парой сейвов.

Два «Атлетико» в одном сезоне

После 4:0 над «Барселоной» казалось, что команда Симеоне выходит на пик формы, но в Ла Лиге как будто проявилась иная реальность.  Поражение оставило «Атлетико» четвёртым, на уровне с «Вильярреалом», в пятнадцати очках от лидера.  Испанская пресса всё чаще говорит о «двойной природе» мадридцев.  Один «Атлетико» — яркий и безжалостный в кубковых матчах, другой — беззубый и рассеянный по выходным.  Причём дело не только в составе, даже при ротации у команды достаточно качества, чтобы не выглядеть так беспомощно.

Ян Облак после матча не скрывал раздражения: «Матчи не выбирают».  Но по игре создавалось ощущение, что команда как раз-таки отчётливо выбирает, где выкладываться полностью.  Очевиден приоритет на Лигу Чемпионов и Кубок, но успех совсем не гарантирован, а лишиться места в топ-4 из-за вялой игры в Примере для «Атлетико» будет недопустимо.

Для «Райо Вальекано» победа невероятно важна, особенно на этом отрезке сезона.  Три очка позволили выйти из зоны вылета на 16-е место, причём сделать это получилось не в родном «аду» Вальекаса, а на нейтральном стадионе.