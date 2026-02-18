Цифры рисуют портрет примерного равенства. У бельгийцев 10 очков, у испанцев — 13. «Атлетико» забил 17 мячей (второй показатель среди участников плей-офф), но пропустил 15. «Брюгге» забил 14, пропустил столько же. Испанцы мощнее в атаке, бельгийцы — стабильнее в балансе. Но есть нюанс, который может стать определяющим: в четырёх выездных матчах Лиги чемпионов у «Атлетико» лишь одна победа. Главный вопрос первого раунда: сумеет ли «Брюгге» вцепиться в гостей на своей территории и создать задел перед ответной встречей на «Ванда Метрополитано»? Или команда Симеоне, разозлённая собственными неудачами, включит режим «старый добрый Атлетико» и напомнит, что в плей-офф класс часто перечёркивает статистику?

22' Хорватский тренер «Брюгге» Иван Леко получил жёлтую карточку за излишние эмоции.

20' Сам же Диахон от левого угла подал во вратарскую, Облак выбил мяч, но не далеко, боролся с соперником Коке и мяч ему попал в предплечье, но пенальти не дадут за такое.

20' Опять Диахон на левом фланге возит соперников, прострелил в штрафную и заработал угловой.

18' Трезольди в центре чужой половины получил мяч, резко развернулся и убрал двух оппонентов, сделал передачу на правый фланг, но не точно.

15' Джулиано Симеоне подарил мяч Трезольди, немец продвинулся к штрафной и практически из радиуса пробил в правый от него угол, но не попал в створ.

13' Опять Диахон активен на левом фланге, вдоль линии штрафной сделал передачу на Оньедику, который плотно пробил из радиуса, но прямо по позиции Облака, Ян без особых усилий зафиксировал мяч.

Статистика матча 2 Удары в створ 1 1 Удары мимо 0 55 Владение мячом 45 1 Угловые удары 1 1 Фолы 1

12' Диахон по левому флангу прорывался к штрафной, сделал прострел, но защитники прервали передачу.

10' Успокоилась игра после гола!

08' Гоооооол!!!! 0:1. Пошёл исполнять пенальти Хулиан Альварес и не промахнулся, ударил сильно в правый нижний от себя угол, а Миньоле завалился в другую сторону.

07' Пошёл к экрану Нюберг и показал на «точку» после просмотра.

05' После углового мяч попал в руку Сейса и VAR берёт эпизод в работу.

04' Альварес с левого края штрафной сделал передачу на набегавшего Гризманна, но Антуан не смог полноценно зацепиться за мяч, но угловой заработал.

02' С первых мгновений матча берёт мяч под контроль «Атлетико».

01' Матч начался! С центра разыграли хозяева!

До матча

22:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

22:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 В Брюгге идёт небольшой дождь, +5 градусов.

22:45 Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция); Ассистент: Махбод Бейги (Швеция); Ассистент: Андреас Сёдерквист (Швеция); Резервный: Кристоффер Карлссон (Швеция).

22:35 Матч пройдёт на стадионе «Ян Брейдель» (Брюгге, Бельгия), вместимостью 29 062 зрителей.

Стартовые составы команд

Брюгге: Симон Миньоле, Кириани Саббе, Хоэль Ордоньес, Брандон Мехеле, Хоакин Сейс, Рафаэль Оньедика, Ханс Ванакен, Христос Дзолис, Александaр Станкович, Мамаду Диахон, Николо Трезольди.

Атлетико: Ян Облак, Маркос Льоренте, Марк Пубиль, Давид Ганцко, Маттео Руджери, Науэль Молина, Коке, Джулиано Симеоне, Адемола Лукман, Хулиан Альварес, Антуан Гризманн.

Брюгге

Путь «черно-синих» на общем этапе напоминал американские горки, построенные безумным инженером. Взлёт с «Монако» (4:1) — падение в пропасть от «Баварии» (0:4). Подвиг с «Барселоной», когда удалось отгрузить три мяча каталонцам, — и тут же бездарная поездка в гости к «Спортингу», откуда увезли только разочарование. Во внутреннем первенстве бельгийцы пока буксуют. Третья строчка, 50 очков, три балла отставания от «Юниона». Однако форма последних недель внушает оптимизм: пять побед в шести матчах во всех турнирах, включая дерби с «Серкль Брюгге» (2:1). Дома «черно-синие» превращаются в агрессивную машину — это подтверждают и еврокубковые победы, и стабильная результативность.

Атлетико

Еврокубковый маршрут получился не менее извилистым. До седьмого тура всё шло по плану: четыре победы, включая минимальную над лидером Серии А «Интером» (1:0). Прямая путёвка в 1/8 уже маячила на горизонте. Но январь принёс отрезвление: ничья с «Галатасараем» (1:1) и домашнее фиаско с «Буде/Глимт» (1:2) отбросили «Атлетико» на 14-е место, заставив вспомнить, что в футболе счёт не закрывают до финального свистка. В чемпионате Испании интрига для «матрасников» уже умерла. 15 очков отставания от «Реала» превратили мечты о титуле в статистический курьёз. Осталось только сражение за третью строчку и возможность продлить еврокубковую весну. Атакующий потенциал команда сохраняет: в 12 из 15 последних матчей «Атлетико» забивал минимум однажды. А вот оборона даёт трещину за трещиной — в Лиге чемпионов испанцы не могут оставить ворота «сухими» уже восемь встреч кряду, пропустив за это время полтора десятка мячей.

