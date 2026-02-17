прогноз на товарищеский матч, ставка за 3.05

18 февраля в товарищеском матче по футболу сыграют «Балтика» и «Ахмат». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Балтика — Ахмат с коэффициентом для ставки за 3.05.

«Балтика»

Турнирное положение: «Балтийцы» сражаются за медали. Команда ныне находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Балтика» на 2 очка отстает от первой тройки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.«Балтийцы» одолели «Факел» (1:0).

До того команда не смогла одолеть «Ордабасы» (0:0). А вот несколько ранее она уверенно переиграла «Челябинск» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Балтика» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Балтийцы» довольно уверенно выглядят в зимних спаррингах. Команда уступила только в одном контрольном поединке из четырех, да и то — лишь в серии пенальти.

Причем «Балтика» традиционно удачно противостоит «Ахмату». В пяти последних очных поединках команда добыла 4 виктории при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать агрессивно.«Балтийцы» в начале ноября весьма уверенно расправились с «Ахматом» (2:0).

«Ахмат»

Турнирное положение: Грозненцы нынешний сезон проводят не столь удачно. Команда на зимний перерыв ушла, занимая 8 место в турнирной таблице РПЛ.

Причем «Ахмат» на 7 очков оторвался от зоны стыков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.«Ахмат» переиграл АГМК (3:2).

До того команда нанесла поражение «Барсу» (2:0). А вот чуть ранее она легко и непринужденно одолела «Вождовац» (3:0).

При этом «Ахмат» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ахмат» весьма активно проводит спарринги. Команда победила в 3 своих последних матчах.

При этом «Ахмат» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вообще, потенциально команда способна прибавить во всех компонентах.

Грозненцы весьма крепки, да и настрой на битву с «балтийцами» у них будет серьезный. К тому же в 3 своих последних матчах команда забивала не менее 2 мячей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать агрессивно. Грозненцы мотивированы поквитаться с «Балтикой» за ноябрьское поражение в чемпионате.

Статистика для ставок

Грозненцы победили в 3 своих последних матчах

«Балтика» не пропускает уже 3 матча кряду

Калининградцы в 2 своих последних поединках отличились всего одним забитым мячом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Балтика» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.65 и 1.44.

Прогноз: «Ахмат» мотивирован отомстить «балтийцам за ноябрьскую коллизию, и уж точно проведет встречу максимально активно.

Подопечные Андрея Талалаева имеют потенциал прибавить во всех компонентах, к тому же весьма монолитны в обороне.

Ставка: Ничья за 3.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.65