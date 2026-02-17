прогноз на матч Кубка АФК, ставка за 2.42

18 февраля в 1/8 финала плей-офф Кубка АФК по футболу сыграют «Аль-Ахли» Доха и «Сепахан». Начало игры — в 21:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аль-Ахли Доха — Сепахан с коэффициентом для ставки за 2.42.

«Аль-Ахли» Доха

Турнирное положение: Катарцы проводят достаточно продуктивный сезон. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы в своей группе Кубка АФК.

При этом «Аль-Ахли» Доха набрал 10 очков в 6 матчах. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 2:4 она уступила «Умм-Салалю».

До того команда расписала мировую с «Сепаханом» (2:2). А вот перед этим она была бита «Аль-Вакрой» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 паритета. В этих поединках «Аль-Ахли» Доха забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Катарцы нынче выглядят бледновато. Команда не может победить уже 7 матчей кряду.

Причем «Аль-Ахли» Доха не столь ярко атакует. Тем не менее, катарцы твердо намереваются пробиться в четвертьфинал.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Катарцы мотивированы добыть долгожданную викторию.

«Сепахан»

Турнирное положение: Иранцы в Кубке АФК выглядят довольно скромно. Команда заняла итоговое 2 место в турнирной таблице своего квартета.

Причем «Сепахан» набрал 7 зачетных баллов. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Иранцы не сумели одолеть «Аль-Ахли» Доха (2:2).

До того команда нанесла поражение «Хейбар Хоррамабаду» (1:0). А вот чуть ранее она была бита «Трактором» (0:1).

При этом «Сепахан» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Иранцы не столь стабильны. Зато команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Сепахан» в своем чемпионате пребывает на 4 строчке турнирной таблицы. Команда на один пункт отстает от лидера, имея матч в запасе.

Иранцам нужно будет непременно рисковать. Команда в первом поединке досаднейшим образом упустила победу.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Иранцы способны поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

Первый поединок этих соперников завершился паритетом (2:2)

«Аль-Ахли» Доха не побеждал в 7 своих последних поединках

«Сепахан» не проигрывает 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Сепахан» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.54.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.40.

Прогноз: «Сепахан» нынче несколько улучшил свои результаты, и явно будет активно атаковать.

Номинальные гости имеют довольно качественный подбор атакующих исполнителей, да и катарцы находятся в кризисе.

Ставка: Победа «Сепахана» за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20