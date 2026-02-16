прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.25

17 февраля в товарищеском матче по футболу сыграют «Краснодар» и «Зенит». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Краснодар — Зенит с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Краснодар»

Турнирное положение: «Быки» сражаются за чемпионство в РПЛ. Команда ныне находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Краснодар» на один пункт опережает идущий следом «Зенит». А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Быки» уступили московскому «Динамо» (0:1).

До того команда уверенно переиграла «Зенит» (3:0). А вот несколько ранее она в серии пенальти уступила ЦСКА.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Краснодар» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Быки» довольно уверенно выглядят в зимних спаррингах. Команда уступила только в одном контрольном поединке из четырех.

Причем «Краснодар» традиционно неудачно противостоит «Зениту». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 виктории при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать агрессивно. «Быки» совсем недавно весьма уверенно расправились с питерцами.

«Зенит»

Турнирное положение: Петербуржцы нынешний сезон проводят не столь удачно. Команда на зимний перерыв ушла, занимая 2 место в турнирной таблице РПЛ.

Причем «Зенит» на один балл отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Зенит» в серии пенальти уступил ЦСКА.

До того команда сумела переиграть самаркандское «Динамо» (1:0). А вот чуть ранее она была бита «Краснодаром» (0:3).

При этом «Зенит» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Зенит» весьма активно проводит спарринги. Команда Сергея Семака победила 4 раза в 6 зимних контрольных встречах.

При этом «Зенит» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и вообще, потенциально команда обязана прибавлять во всех компонентах.

Все никак не может найти себя в питерском клубе Александр Соболев. Фактурный форвард пока отличился всего 3 забитыми мячами в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Подопечные Семака мотивированы поквитаться с «быками» за недавнюю пощечину.

Статистика для ставок

Петербуржцы не проигрывают 2 матча кряду

«Краснодар» до недавней победы над питерцами уступил «Зениту» дважды подряд

Обе команды в среднем пропускают реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Зенит» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.45 и 2.54.

Прогноз: «Зенит» мотивирован отомстить «быкам» за недавнюю коллизию, и уж точно начнет встречу максимально активно.

Подопечные Семака имеют потенциал прибавить во всех компонентах, да и Соболеву пора бы поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа «Зенита» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10