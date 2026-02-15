прогноз на матч Серии А, ставка за 1.89

16 февраля в 25-м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Кальяри» и «Лечче». Начало встречи — 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Кальяри — Лечче с коэффициентом для ставки за 1.89.

«Кальяри»

Турнирное положение: после 24 туров «Кальяри» идет на 12-й строчке в таблице Серии А с 28 очками.

Последние матчи: в последнем матче клуб проиграл «Роме» со счетом 0:2. «Кальяри» показал слабую игру, пробив по воротам соперника всего три раза. Римский клуб ответил 15-ю попытками.

Ранее коллектив Фабио Пизакане смог выиграть три матча к ряду: против «Вероны» (0:4), «Фиорентины» (1:2) и «Ювентуса» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Алессандро Дейола, Дженнаро Боррелли, Майкл Фолоруншо, Маттиа Феличи и Андреа Белотти.

Состояние команды: отметим, что «Кальяри» по сезону показывает ровно тот футбол, который ожидали от команды перед стартом чемпионата. В последних пяти матчах у клуба три победы и два поражения. При этом «Кальяри» как много забивает, так и пропускает большое количество голов. Общий счет на этом промежутке — 7:6.

«Лечче»

Турнирное положение: сейчас «Лечче» занимает 17-е место с 21 баллом и балансирует на границе зоны вылета в таблице Серии А.

Последние матчи: в последнем матче «Лечче» добыл для себя пятую победу в сезоне в чемпионате Италии. Был обыгран «Удинезе» со счетом 2:1. При этом победный гол был забит на 90-й минуте Ламекой Банда.

Раннее «Лечче» минимально уступил «Торино» (0:1), поделил очки с «Лацио» (0:0) и проигрыш «Милану» со счетом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Матиас Дамиан Перес и Франческо Камарда.

Состояние команды: победа в последнем матче позволила «Лечче» прервать серию из восьми матчей без побед. При этом команда пропускает в восьми из последних девяти встреч. Пока зона вылета находится позади «Лечче», однако даже ничья не может гарантировать клубу нужный результат. «Фиорентина», идущая 18-й, в зоне вылета, имеет на своем балансе также 21 балл.

Статистика для ставок

«Лечче» проиграл три из своих последних пяти матчей

«Кальяри» в последних пяти матчах забил семь мячей

В матче первого круга победу одержал «Кальяри» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кальяри» дают 2,24, а на «Лечче» — 3,75, ничью букмекеры оценивают в 3,05.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,47, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,51.

Прогноз: Сыграем на тотале больше двух мячей в матче. Как и мы писали выше, коллективы забивают по 1,5 мяча в среднем в последних пяти матчах.

Ставка: ТБ 2 мячей в матче за 1.89.

Прогноз: Рискнем и сыграем на победе «Кальяри» в этом матче. Команда более стабильна в последних встречах и уже имеет победный опыт, добытый в первой части чемпионата.

Ставка: Победа «Кальяри» в матче за 2.24.