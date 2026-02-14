прогноз на матч Серии A, ставка за 2.30

15 февраля в 25-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Болонья». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Торино — Болонья с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Торино»

Турнирное положение: «Гранатовые» привычно осели в середняках лиги. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Торино» аж на 14 очков отстает от еврокубковой зоны. А вот забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гранатовые» не смогли переиграть «Фиорентину» (2:2).

До того команда потерпела поражение от «Интера» (1:2). А вот поединок с «Лечче» завершился победой (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Торино» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: Ардиан Исмаили — травмирован.

Состояние команды: «Гранатовые» нынче крайне нестабильны в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Торино» традиционно неудачно противостоит «Болонье». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены закрепиться на экваторе таблицы. Вот только «гранатовые» уже почти 3 года не побеждают «борзых».

«Болонья»

Турнирное положение: «Борзые» ходят в середняках Серии A. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Болонья» на 11 очков отстает от зоны еврокубков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Борзые» в серии пенальти уступили «Лацио».

До того команда потерпела поражение от «Пармы» (0:1). А вот чуть ранее она была бита «Миланом» (0:3).

При этом «Болонья» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Томмазо Побега — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Борзые» крепки, однако стабильностью не блещут. Команда не может победить уже 3 матча кряду.

При этом «Болонья» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот Риккардо Орсолини пока отличился 7 результативными выстрелами.

Команда вполне способна побороться за выход в еврокубки. Да и в последнее время она успешно противостоит «гранатовым».

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Наверняка свое веское слово скажет креативный Орсолини.

Статистика для ставок

«Борзые» не могут победить 3 матча подряд

Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

«Торино» не побеждает 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.74.

Прогноз: «Борзые» мотивированы плотнее подобраться к первой шестерке, и явно будут активно атаковать.

Номинальные гости имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же в последнее время успешно противостоят «Торино».

Ставка: Победа «Болоньи» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05