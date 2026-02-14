15 февраля в 25-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Болонья». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Торино — Болонья с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Торино»
Турнирное положение: «Гранатовые» привычно осели в середняках лиги. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Торино» аж на 14 очков отстает от еврокубковой зоны. А вот забивает команда в среднем аккурат гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гранатовые» не смогли переиграть «Фиорентину» (2:2).
До того команда потерпела поражение от «Интера» (1:2). А вот поединок с «Лечче» завершился победой (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Торино» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 12.
Не сыграют: Ардиан Исмаили — травмирован.
Состояние команды: «Гранатовые» нынче крайне нестабильны в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.
Причем «Торино» традиционно неудачно противостоит «Болонье». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены закрепиться на экваторе таблицы. Вот только «гранатовые» уже почти 3 года не побеждают «борзых».
«Болонья»
Турнирное положение: «Борзые» ходят в середняках Серии A. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Болонья» на 11 очков отстает от зоны еврокубков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Борзые» в серии пенальти уступили «Лацио».
До того команда потерпела поражение от «Пармы» (0:1). А вот чуть ранее она была бита «Миланом» (0:3).
При этом «Болонья» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Томмазо Побега — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Борзые» крепки, однако стабильностью не блещут. Команда не может победить уже 3 матча кряду.
При этом «Болонья» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот Риккардо Орсолини пока отличился 7 результативными выстрелами.
Команда вполне способна побороться за выход в еврокубки. Да и в последнее время она успешно противостоит «гранатовым».
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Наверняка свое веское слово скажет креативный Орсолини.
Статистика для ставок
- «Борзые» не могут победить 3 матча подряд
- Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч
- «Торино» не побеждает 2 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.74.
Прогноз: «Борзые» мотивированы плотнее подобраться к первой шестерке, и явно будут активно атаковать.
Номинальные гости имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же в последнее время успешно противостоят «Торино».
Ставка: Победа «Болоньи» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05