прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.45

15 февраля в 24-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Бетис». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Мальорка — Бетис с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Островитяне» бьются за выживание в элите. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Мальорка» на 2 очка оторвалась от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Островитяне» были биты «Барселоной» (0:3).

До того команда разгромила «Севилью» (4:1). А вот поединок с «Атлетико» завершился болезненным поражением (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Мальорка» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Островитяне» нынче крайне нестабильны в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно провальными.

Причем «Мальорка» традиционно неудачно противостоит «Бетису». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при четырех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены зацепиться за очки. Да и Ведат Мурики наколотил уже 15 мячей в текущем чемпионате.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетикос» бьются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Бетис» на 7 очков отстает от первой четверки. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бетикос» одолел «Атлетико» (1:0).

До того команда уступила тем же «матрасникам» (0:5). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Валенсию» (2:1).

При этом «Бетис» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Эктор Бельерин, Чими Авила, Джованни Ло Селсо — травмированы.

Состояние команды: «Бетикос» в последних матчах выглядели вполне выгодно. Команда в 4 последних матчах добыла 3 виктории.

При этом «Бетис» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот лазарет «бетикос» все никак не опустеет.

Команда в двух последних очных поединках одолела «Мальорку». Да и в нынешней диспозиции «бетикос» не должны допустить осечки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Наверняка свое веское слово скажет Антони, пока отличившийся 6 голами в чемпионате.

Статистика для ставок

«Бетикос» одолели «Мальорку» в 2 последних очных поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

«Бетис» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — неочевидный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.74.

Прогноз: «Бетикос» мотивированы закрепиться в зоне еврокубков, и явно будут активно атаковать.

Номинальные гости имеют вполне-себе качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же в последнее время успешно противостоят «Мальорке».

Ставка: Победа «Бетиса» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05