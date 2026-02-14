15 февраля в матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Вольфсбург». Начало игры — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч РБ Лейпциг — Вольфсбург с коэффициентом для ставки за 2.15.
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: команда из Лейпцига борется за то, чтобы по итогам текущего сезона пробиться в Лигу чемпионов.
В настоящий момент в активе «красных быков» 39 зачетных баллов и четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги.
За 21 матч лейпцигский коллектив 40 раз поразил ворота соперника и 28 раз пропустил в свои.
Последние матчи: среди недели «Ред Булл» покинул Кубок Германии, уступив в четвертьфинале «Баварии» (0:2).
До этого же в чемпионате страны «РБ Лейпциг» выиграл у «Кельна» (2:1), но проиграл «Майнцу» (1:2).
Не сыграют: в лазарете находятся Сулейман Сани, Ассан Оуэдраого и Вигго Гебель.
Состояние команды: подопечные Оле Вернера не выступают в еврокубках, вылетели из Кубка Германии и теперь у них остался только чемпионат страны. «РБ Лейпциг» бросит все силы, чтобы финишировать в четверке сильнейших и пробиться в Лигу чемпионов. У команды все для этого есть.
«Вольфсбург»
Турнирное положение: команда из одноименного города в текущем сезоне борется только за то, чтобы остаться в Бундеслиге.
«Волки» смогли набрать всего 19 зачетных баллов и располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице.
На данный момент коллектив из Вольфсбурга имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 29:44.
Последние матчи: в прошлых турах «зелено-белые» проиграли «Боруссии» (1:2), «Кельну» (0:1) и «Майнцу» (1:3).
До этого же «Вольфсбург» смог сыграть вничью с «Хайденхаймом» (1:1) и выиграть у «Санкт-Паули» (2:1).
Не сыграют: травмированы Клейтон, Бенце Дардаи, Саэль Кумбеди, Рожерио и Патрик Виммер.
Состояние команды: у подопечных Даниеля Бауэра свои заботы. Это борьба за сохранение прописки в элите. Про другое «Вольфсбург» пока что и думать не может.
«Вольфсбургу» необходимо набирать обороты и побеждать, чтобы обезопасить себя, поскольку зона прямого вылета в двух очках.
Статистика для ставок
- «Вольфсбург» проиграл 3 последних матча
- «РБ Лейпциг» выиграл только 1 из последних 4 матчей
- В последнем очном матче «РБ Лейпциг» выиграл у «Вольфсбурга» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 5.00, а победа «Вольфсбурга» — в 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.40 и 2.80.
Прогноз: «РБ Лейпциг» явно сильнее, играет дома и должен побеждать.
Ставка: победа «РБ Лейпцига» с форой-1,5 за 2.15.
Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому можем рассчитывать на большое количество голов.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.00.