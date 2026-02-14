прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.15

15 февраля в матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Вольфсбург». Начало игры — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч РБ Лейпциг — Вольфсбург с коэффициентом для ставки за 2.15.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: команда из Лейпцига борется за то, чтобы по итогам текущего сезона пробиться в Лигу чемпионов.

В настоящий момент в активе «красных быков» 39 зачетных баллов и четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги.

За 21 матч лейпцигский коллектив 40 раз поразил ворота соперника и 28 раз пропустил в свои.

Последние матчи: среди недели «Ред Булл» покинул Кубок Германии, уступив в четвертьфинале «Баварии» (0:2).

До этого же в чемпионате страны «РБ Лейпциг» выиграл у «Кельна» (2:1), но проиграл «Майнцу» (1:2).

Не сыграют: в лазарете находятся Сулейман Сани, Ассан Оуэдраого и Вигго Гебель.

Состояние команды: подопечные Оле Вернера не выступают в еврокубках, вылетели из Кубка Германии и теперь у них остался только чемпионат страны. «РБ Лейпциг» бросит все силы, чтобы финишировать в четверке сильнейших и пробиться в Лигу чемпионов. У команды все для этого есть.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: команда из одноименного города в текущем сезоне борется только за то, чтобы остаться в Бундеслиге.

«Волки» смогли набрать всего 19 зачетных баллов и располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице.

На данный момент коллектив из Вольфсбурга имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 29:44.

Последние матчи: в прошлых турах «зелено-белые» проиграли «Боруссии» (1:2), «Кельну» (0:1) и «Майнцу» (1:3).

До этого же «Вольфсбург» смог сыграть вничью с «Хайденхаймом» (1:1) и выиграть у «Санкт-Паули» (2:1).

Не сыграют: травмированы Клейтон, Бенце Дардаи, Саэль Кумбеди, Рожерио и Патрик Виммер.

Состояние команды: у подопечных Даниеля Бауэра свои заботы. Это борьба за сохранение прописки в элите. Про другое «Вольфсбург» пока что и думать не может.

«Вольфсбургу» необходимо набирать обороты и побеждать, чтобы обезопасить себя, поскольку зона прямого вылета в двух очках.

Статистика для ставок

«Вольфсбург» проиграл 3 последних матча

«РБ Лейпциг» выиграл только 1 из последних 4 матчей

В последнем очном матче «РБ Лейпциг» выиграл у «Вольфсбурга» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 5.00, а победа «Вольфсбурга» — в 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.40 и 2.80.

Прогноз: «РБ Лейпциг» явно сильнее, играет дома и должен побеждать.

2.15 победа РБ Лейпцига с форой-1,5

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: победа «РБ Лейпцига» с форой-1,5 за 2.15.

Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому можем рассчитывать на большое количество голов.

2.00 тотал больше 3,5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.00.