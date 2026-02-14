прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.05

15 февраля в товарищеском матче по футболу сыграют «Енисей» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Енисей — Динамо Махачкала с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Енисей»

Турнирное положение: «Львы» проводят весьма скромный сезон. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

При этом «Енисей» на 3 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Львы» одолели «Родину» (3:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда не уступила «Пари НН» (0:0). А вот несколько ранее она потерпела поражение от «Сурхана» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Енисей» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Львы» не столь уверенно выглядят в зимних спаррингах. Команда победила лишь 2 раза в 6 поединках.

Причем «Енисей» четыре раза противостоял махачкалинцам. Команда победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Львы» явно не боятся полпреда российской футбольной элиты.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Махачкалинцы бьются за выживание в РПЛ. Команда нынче находится на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Динамо» Махачкала на 3 очка опережает зону прямого вылета. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Махачкалинцы расправились с «Сочи» (3:0).

До того команда уверенно одолела «Атырау» (3:0). А вот чуть ранее она учинила разгром тульскому «Арсеналу» (4:0).

При этом «Динамо» Махачкала в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 14 забитыми мячами без пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Динамо» Махачкала весьма преуспевает в зимних спаррингах. Команда в 7 матчах победила 6 раз.

При этом «Динамо» Махачкала в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и Гамид Агаларов отличился всего 2 мячами в чемпионате.

Махачкалинцы на этапе подготовки к сезону шикарно выглядят в плане реализации. Плюс команда не пропускает уже 5 матчей кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Дагестанцы нынче выглядят в разы монолитнее оппонента.

Статистика для ставок

Динамовцы не пропускают 5 матчей подряд

«Енисей» не уступил в 2 своих последних поединках

Махачкалинцы победили в 6 из 7 зимних спаррингов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 1.90.

Прогноз: Махачкалинцы нынче выглядят монолитнее соперника, и уж точно проведут встречу максимально активно.

Динамовцы победили в пяти последних спаррингах, и явно намерена продлить столь успешную серию.

2.05 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Енисей» — «Динамо» Махачкала принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Динамо» Махачкала за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.00 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Енисей» — «Динамо» Махачкала принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00