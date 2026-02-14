прогноз на матч Серии A, ставка за 2.54

15 февраля в 25-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кремонезе» и «Дженоа». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кремонезе — Дженоа с коэффициентом для ставки за 2.54.

«Кремонезе»

Турнирное положение: «Тигры» борются за выживание. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Кремонезе» на 5 очков оторвался от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тигры» уступили «Аталанте» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Интера» (0:2). Да и поединок с «Сассуоло» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Кремонезе» забил 1 мяч, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Тигры» нынче явно приуныли в плане результатов. Команда уступила трижды кряду.

Причем «Кремонезе» традиционно неудачно противостоит «Дженоа». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены прервать свой неудачный сериал. «Тигры» уже 27 лет не проигрывают «грифонам».

«Дженоа»

Турнирное положение: «Грифоны» сражаются за сохранение прописки в Серии A. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Дженоа» на 5 очков опережает зону вылета. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Грифоны» уступили «Наполи» (2:3).

До того команда потерпела поражение от «Лацио» (2:3). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Болонью» (3:2).

При этом «Дженоа» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Грифоны» нынче находятся не в лучшем психологическом состоянии. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

При этом «Дженоа» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот Лоренцо Коломбо пока отличился 6 результативными выстрелами.

Команда вполне способна быть в середняках. Да и в кадровом плане «грифоны» выглядят достаточно-таки выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда, при всех своих проблемах, выглядит монолитнее оппонента.

Статистика для ставок

«Грифоны» уступили в 2 своих последних матчах

«Дженоа» уже 27 лет не обыгрывает «тигров»

«Кремонезе» уступил в 3 поединках кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.54 и 1.50.

Прогноз: «Грифоны» мотивированы отдалиться от опасной зоны, и явно будут активно атаковать.

Номинальные гости имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же «Кремонезе» зимой выглядит откровенно убого.

2.54 П2 Ставка на матч #1

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч «Кремонезе» — «Дженоа» принесёт чистый выигрыш 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: Победа «Дженоа» за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.54 ТБ 2.5 Ставка на матч #2

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч «Кремонезе» — «Дженоа» принесёт прибыль 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.54