прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.05

14 февраля в 22-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Кельн». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Штутгарт — Кельн с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Швабы» проводят относительно продуктивный сезон. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Штутгарт» на 3 зачетных балла отстает от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем фактически 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Швабы» уступили «Санкт-Паули» (1:2).

До того команда уверенно переиграла «Хольштайн» (3:0). Да и поединок с «Фрайбургом» завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Штутгарт» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Швабы» нынче выглядят вполне выгодно. До последней коллизии команда победила 4 раза кряду.

Причем «Штутгарт» традиционно удачно противостоит «козлам». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Швабы» твердо намерены как можно скорее вернуться на победный путь.

«Кельн»

Турнирное положение: «Козлы» окопались в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Кельн» всего на 4 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Козлы» уступили «РБ Лейпцигу» (1:2).

До того команда сумела одолеть «Вольфсбург» (1:0). А вот чуть ранее она уступила «Фрайбургу» (1:2).

При этом «Кельн» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Козлы» нынче крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом «Кельн» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и бороться за выход в еврокубки команде будет крайне затруднительно.

«Козлы» не побеждает «швабов» уже 4 года. А вот в нынешней диспозиции команда твердо намерена разжиться очками.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Швабы» в среднем забивают фактически 2 гола за матч

«Кельн» не побеждает «Штутгарт» уже 4 года

«Штутгарт» до последней коллизии победил 4 раза кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.40 и 2.75.

Прогноз: «Швабы» мотивированы подтянуться к группе лидеров, и явно будут максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева намерены вернуться на победные рельсы, к тому же оборона соперника частенько совершает результативные сбои.

Фора «Штутгарта» -1.5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Штутгарт» — «Кельн» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Фора «Штутгарта» -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

ТБ 3.5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Штутгарт» — «Кельн» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.05