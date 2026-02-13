14 февраля в 22-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» Фр и «Боруссия» М. Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия М с коэффициентом для ставки за 3.66.
«Айнтрахт» Фр
Турнирное положение: «Орлы» проводят весьма скромный сезон. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Айнтрахт» Фр на 8 зачетных баллов отстает от шестой позиции. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» не смогли одолеть «Унион» (1:1).
До того команда уступила «Байеру» (3:1). Да и поединок с «Тоттенхэмом» завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 4 раза. В этих поединках «Айнтрахт» Фр забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Орлы» нынче пребывают в тяжелом психологическом состоянии. До последней ничьей команда уступила 4 раза кряду.
Причем «Айнтрахт» Фр традиционно удачно противостоит «жеребятам». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Орлы» твердо намерены добыть долгожданную викторию.
«Боруссия» М
Турнирное положение: «Жеребята» окопались в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Боруссия» М всего на 3 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Жеребята» не уступили «Байеру» (1:1).
До того команда не сумела одолеть «Вердер» (1:1). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Штутгарту» (0:3).
При этом «Боруссия» М в 5 своих последних поединках добыла 3 ничьих. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Жеребята» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждала в 5 своих последних поединках.
При этом «Боруссия» М в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот подбор игроков у команды по именам вполне-себе качественный.
«Жеребята» не побеждает «орлов» уже без малого 5 лет. А вот в нынешней диспозиции команда твердо намерена разжиться очками.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается максимально преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Орлы» в среднем забивают 2 гола за матч
- «Боруссия» М не побеждала в 5 своих последних поединках
- «Айнтрахт» Фр не побеждает уже 2 месяца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.
Прогноз: «Орлы» мотивированы подтянуться к зоне еврокубков, и явно будут максимально активно атаковать.
Номинальные гости уж точно не собираются лишь отсиживаться в тылах, к тому же оборона соперника слишком часто совершает сбои.
Ставка: Ничья за 3.66.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75