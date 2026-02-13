14 февраля в 22-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Санкт-Паули». Начало игры — в 17:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Байер — Санкт-Паули с коэффициентом для ставки за 1.99.
«Байер»
Турнирное положение: «Фармацевты» борются за место в Лиге чемпионов. Команда находится на шестом месте турнирной таблицы.
В активе «Байера» 36 очков при 11 победах, трех матчах вничью и шести поражениях. Команда смогла забить 39 голов, а пропустила в свои ворота 26 мячей.
Последние матчи: в последнем поединке леверкузенцы поделили очки с «Боруссией» из Менхенгладбаха. Матч 21-го тура Бундеслиги между командами завершился со счетом 1:1.
Ранее «Байер» крупно обыграл как раз-таки «Санкт-Паули» в поединке 1/4 финала Кубка Германии со счетом 3:0 и уверенно справился с «Айнтрахтом», обыграв клуб со счетом 3:1.
Не сыграют: в списке травмированных Эльесс Бен Сегир, Натан Телла, Марк Флеккен.
Состояние команды: «Байер» в последних пяти матчах не знает поражений: четыре победы и одна ничья. Клуб смог преодолеть серию из трех поражений к ряду. Леверкузенцы выглядят готовыми к штурму верхних позиции таблицы.
«Санкт-Паули»
Турнирное положение: «Санкт-Паули» идет на предпоследней, 17-й, строчке в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 17 очков при четырех победах, пяти матчах вничью и 12 поражениях. Общая разница мячей — 20:35.
Последние матчи: в последнем поединке «Санкт-Паули» добыл редкую для себя в сезоне победу. С минимальным счетом был обыгран «Штутгарт» (2:1).
Ранее клуб крупно уступил «Байеру» в борьбе за выход в полуфинал Кубка Германии (0:3) и проиграла в чемпионате «Аугсбургу» (1:2).
Не сыграют: девять футболистов «Санкт-Паули» числятся травмированными перед этим поединком. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
Состояние команды: «Санкт-Паули» пока в двух очках от безопасной зоны. Клубу не хватает исполнителей и ее безумно мучают травмы. На прошлой неделе команда уже проиграла крупно «Байеру» и, чувствуется, что это может повториться.
Статистика для ставок
- «Байер» не проигрывает в пяти матчах к ряду
- «Санкт-Паули» забивает меньше гола в среднем за игру по сезону
- Последний матч между командами завершился победа «Байера» со счетом 3:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 6.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 1.91.
Прогноз: сыграем на ожидании забитых мячей от каждой из команд. Это основная ставка.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.99.
Прогноз: Можно сыграть на уверенной победе гостей. Это дополнительная ставка.
Ставка: Фора «Байера» в матче (-1,5) за 2.39.