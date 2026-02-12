прогноз на матч Кубка Англии, ставка за 2.25

13 февраля в 1/16 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Халл Сити» и «Челси». Начало игры — в 22:45 мск.

«Халл Сити»

Турнирное положение: «Тигры» бьются за выход в АПЛ. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

При этом «Халл Сити» на 4 очка отстает от заветной второй позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тигры» уступили «Бристоль Сити» (2:3).

До того команда расписала мировую с «Уотфордом» (0:0). Зато поединок с «Блэкберно» завершился натужной победой (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Халл Сити» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Тигры» нынче несколько сбавили обороты. Команда не может победить дважды кряду.

Причем «Халл Сити» традиционно неудачно противостоит «Челси». Восемь последних очных поединков завершились для «тигров» поражениями.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены максимально воспользоваться фактором своего поля. «Тигры» уж точно не будут лишь отсиживаться в тылах.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» вряд ли потянут чемпионскую гонку в АПЛ. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Челси» на один пункт отстает от четвертой позиции. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аристократы» сумели переиграть обреченный на вылет «Вулверхэмптон» (3:1).

До того команда уступила «Арсеналу» (0:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Вест Хэм» (3:2).

При этом «Челси» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аристократы» нынче выглядят довольно выгодно. Команда явно намерена побороться за Кубок Англии.

При этом «Челси» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Зато Жоао Педро настрелял уже 9 мячей в АПЛ.

В этом поединке тренерский штаб лондонцев наверняка произведет кадровую ротацию. С первых минут может появиться перспективный Лиам Делап.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Аристократы» в любом кадровом сочетании обязаны проходить в следующий раунд Кубка.

Статистика для ставок

«Тигры» не побеждали в 2 своих последних поединках

«Челси» одолел «Халл Сити» в 8 последних очных встречах

«Аристократы» в среднем забивают реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.42.

Прогноз: «Аристократы» выглядят в разы монолитнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные гости явно способны еще прибавить в плане реализации, однако и «тигры» не собираются лишь отсиживаться в тылах.

2.25 ТБ 3.5 Ставка на матч #1

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Халл Сити» — «Челси» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

3.75 ТБ 4.5 Ставка на матч #2

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.75 на матч «Халл Сити» — «Челси» принесёт чистый выигрыш 2750₽, общая выплата — 3750₽

Ставка: ТБ 4.5 за 3.75