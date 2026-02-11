прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.05

12 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Балтика» и «Навбахор». Начало игры — в 11:00 мск.

«Балтика»

Турнирное положение: Калининградцы проводят весьма продуктивный сезон. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Балтика» всего на 5 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Калининградцы не сумели переиграть «Ордабасы» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Челябинску» (2:0). А вот поединок с «Сурханом» завершился поражением (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Балтика» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Калининградцы нынче находятся на заметном подъеме. Команда не пропускала в 2 своих последних матчах.

Причем «Балтика» уже активно готовится ко второй части сезона. Да и подбор игроков у команды Андрея Талалаева по именам вполне симпатичный.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Калининградцы выглядят явно предпочтительнее соперника.

«Навбахор»

Турнирное положение: «Ястребы» минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы чемпионата Узбекистана.

Причем «Навбахор» на 9 очков отстал от медальной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ястребы» уступили «Рубину» (0:2).

До того команда переиграла «Пелистер» (2:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Напредака» (0:3).

При этом «Навбахор» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ястребы» крепки, однако стабильностью не блистают. Команда в трех зимних спаррингах победила лишь однажды.

При этом «Навбахор» в среднем пропускает чаще гола за матч. Тем не менее, команда вполне способна потрепать нервы любому оппоненту.

«Ястребы» дважды противостояли «балтийцам». Обе очных встречи завершились подписанием мирового соглашения.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Ястребы» уж точно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

Статистика для ставок

«Ястребы» победили лишь в одном зимнем спарринге из трех

«Балтика» не пропускала в 2 своих последних поединках

Калининградцы не проигрывают 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 4.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.45 и 2.54.

Прогноз: «Балтика» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно начнет поединок максимально активно.

Калининградцы имеют потенциал прибавить во всех компонентах, да и оппонент нынче выглядит не столь уверенно.

2.05 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Балтика» — «Навбахор» принесёт чистый выигрыш 1050₽

Ставка: Победа «Балтики» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.10 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Балтика» — «Навбахор» принесёт чистый выигрыш 1100₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10