Три очка для «канареек»?

прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.37

10 февраля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Оксфорд Юнайтед» и «Норвич». Начало игры — в 22:45 мск.

«Оксфорд Юнайтед»

Турнирное положение: «Юс» проводят откровенно блеклый сезон. Команда находится на 23 месте турнирной таблицы.

При этом «Оксфорд Юнайтед» на 4 очка отстает от спасительной 21 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Юс» не уступили «Ковентри» (0:0).

До того команда была бита «Шеффилд Юнайтед» (1:3). Да и поединок с «Бирмингемом» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Оксфорд Юнайтед» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Вилл Ланкшир — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Юс» нынче выглядят не лучшим образом. Команда не побеждала в трех своих последних матчах.

Причем «Оксфорд Юнайтед» традиционно удачно противостоит «Норвичу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены выбраться из опасной зоны. «Юс» уж точно будут максимально активны в атаке.

«Норвич»

Турнирное положение: «Канарейки» осели в середняках лиги. Команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Норвич» на 4 балла опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Канарейки» одолели «Блэкберн» (2:0).

До того команда потерпела поражение от «Мидлсбро» (0:1). А вот чуть ранее она переиграла «Ковентри» (2:1).

При этом «Норвич» в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Гарри Амасс — травмирован.

Состояние команды: «Канарейки» нынче выглядят довольно выгодно. Команда зимой заметно улучшила свои результаты.

При этом «Норвич» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот «юс» команда не может обыграть уже без малого 27 лет.

Весьма продуктивный сезон выдает Джовон Макама. Нам его счету значится уже 10 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Канарейки» твердо намерены оторваться от группы аутсайдеров.

Статистика для ставок

«Юс» не побеждают уже 3 матча кряду

«Норвич» уже почти 27 лет не обыгрывает «юс»

«Оксфорд Юнайтед» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Норвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.92 и 1.78.

Прогноз: «Канарейки» мотивированы отдалиться от опасной зоны, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные гости нынче выглядят довольно монолитно, да и «Оксфорд Юнайтед» пребывает не в лучших кондициях.

2.37 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.37 на матч «Оксфорд Юнайтед» — «Норвич» принесёт прибыль 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: Победа «Норвича» за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.33 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.33 на матч «Оксфорд Юнайтед» — «Норвич» позволит вывести на карту выигрыш 2330₽, общая выплата — 3330₽

Ставка: Ничья за 3.33