10 февраля в рамках 1/4 финала Кубка Италии сыграют «Наполи» и «Комо». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Наполи»

Путь к 1/4 финала: Неаполитанцы начали свой путь в Кубке Италии со стадии 1/8 финала, где «Наполи» одолел «Кальяри» в серии пенальти (1:1, 9:8 по пен.). Сейчас команде предстоит встретиться с «Комо».

В Серии А «Наполи» продолжает бороться за лидирующую позицию. После 24-х туров неаполитанцы занимают 3-е место с 49-ю очками в активе, отставая от 1-й строчки на 6 пунктов.

Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата Италии «Наполи» одолел «Дженоа» со счетом 3:2, забив победный гол на 90+5-й минуте с пенальти. Матчем ранее команда обыграла «Фиорентину» (2:1).

До этого «Наполи» не мог победить на протяжении 3-х матчей подряд во всех турнирах. За этот период неаполитанцы уступили «Челси» (2:3) в Лиге чемпионов и «Ювентусу» (0:3) в Серии А.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Ангисса, Давид Нерес, Де Брейне, Ди Лоренцо, Гилмур, Маццокки и Политано (у всех — травмы).

Состояние команды: У «Наполи» выходит неплохой сезон, команда до сих пор в чемпионской гонке Серии А, а теперь может сделать шаг навстречу Кубку Италии, но для этого необходимо обыгрывать «Комо».

К тому же, у команды есть нападающий Расмус Хейлунн, который может решить исход матча. В Серии А форвард забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи в 20-и встречах.

«Комо»

Путь к 1/4 финала: Команда стартовала в Кубке Италии со стадии 1/32 финала, в которой обыграла «Зюдтироль» со счетом 3:1. В 1/16 финала «Комо» одолел «Сассуоло» (3:0).

Уже в 1/8 финала команда в гостях встретилась с «Фиорентиной» и смогла победить со счетом 3:1. Теперь в четвертьфинале «Комо» может снова удивить, если конечно получится пройти «Наполи».

Последние матчи: В прошедшем туре Серии А команда сыграла вничью с «Аталантой» (0:0). До этого «Комо» разгромил «Торино» со счетом 6:0, забивая голы в каждом тайме.

У команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «Комо» трижды победил и однажды сыграл вничью.

Не сыграет: Голданига (травма).

Состояние команды: «Комо» продолжает борьбу за сохранения места в еврокубках в Серии А, а сейчас команда может пробиться в полуфинал Кубка Италии, но для этого нужно прыгнуть выше головы и обыграть «Наполи».

В последних 2-х очных встречах «Комо» ни разу не проиграл неаполитанцам. За этот отрезок команда по одному разу победила и сыграла вничью. Получится ли на сей раз дать бой? В гостях это будет сделать сложнее...

Статистика для ставок

«Наполи» победил в последних 2-х встречах, забив за этот период 5 мячей

«Комо» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах

В последних 2-х очных встречах «Комо» ни разу не проиграл «Наполи» (победа и ничья)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.20, а победа «Комо» — в 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.65 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью с основное время. «Комо» сможет дать бой сопернику.

3.20 Ничья в основное время. Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Наполи» — «Комо» позволит вывести на карту выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Ничья в основное время за 3.20.

Прогноз: Ничья не будет нулевой. Команды взломают оборону друг друга.

1.95 Обе забьют. Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Наполи» — «Комо» позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Обе забьют за 1.95.