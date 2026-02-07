«Старая синьора» укрепит свои позиции в топ-4 Серии А

прогноз на матч Серии А, ставка за 2.35

8 февраля в рамках 24-го тура итальянского Серии А сыграют «Ювентус» и «Лацио». Начало встречи — в 22:45 мск.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Старая синьора» располагается на 4-й позиции в таблице Серии А с 45-ю очками в активе после 23-х туров. «Ювентус» отстает от лидерства в чемпионате на 10 баллов.

На своем поле команда выступает лучше, чем в гостях. «Ювентус» смог набрать 25 очков из 33-х возможных дома, занимая по этому показателю 3-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече «старая синьора» крупно уступила «Аталанте» (0:3) и вылетела из Кубка Италии, а до этого уверенно обыграла «Парму» со счетом 4:1 в Серии А.

В последних 3-х встречах в рамках чемпионата страны команда дважды победила, а также проиграла «Кальяри» со счетом 0:1 в гостях. За этот период «Ювентус» смог забить 7 голов при 2-х пропущенных.

Не сыграет: Душан Влахович из-за травмы.

Состояние команды: «Ювентус» периодически пробуксовывает в нынешнем сезоне, теряя свои позиции в таблице. Сейчас главная задача команды — сохранить место в топ-4 (зона Лиги чемпионов).

В нынешнем сезоне лучшим бомбардиром «старой синьоры» является нападающий Кенан Йылдыз. За 22 встречи в Серии А форвард забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.

«Лацио»

Турнирное положение: После 23-х туров команда занимает 8-е место в таблице Серии А с 32 баллами. «Лацио» отстает от зоны еврокубков уже на 9 пунктов.

Стоит отметить, что команда показывает не очень хорошие результаты в гостевых встречах. «Лацио» набрал 13 очков на чужом поле из 33-х возможных, занимая по этому показателю 11-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке команда одержала победу над «Дженоа» со счетом 3:2, забив победный гол на 90+10-й минуте. Матчем ранее «Лацио» сыграл вничью с «Лечче» (0:0).

В последних 5-и встречах команда проиграла только «Комо» (0:3). За этот отрезок «Лацио» также по 2 раза сыграла вничью и победила, забив 6 голов при 7-и пропущенных.

Не сыграют: Пеллегрини (перебор желтых карточек), Жиго, Лаццари и Цакканьи (у всех — травмы).

Состояние команды: «Лацио» проводит не самый удачный сезон, находясь довольно далеко от зоны еврокубков. Команду вернет в гонку за топ-6 только победная серия.

В последних 3-х очных встречах «Лацио» только 1 раз проиграл «Ювентусу» (0:1), однажды сыграл вничью (1:1) и победил (1:0). Получится ли на сей раз доставить проблемы «старой синьоре»? На чужом поле это будет сделать сложнее...

Прогноз Игоря Рабинера

Спецкор «СЭ» по странам Южной Европы Игорь Рабинер в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru оценил состояние команд перед встречей 24-го тура Серии А «Ювентус» — «Лацио».

У «Ювентуса» нет шансов на чемпионство, но с «Наполи» туринская команда побороться за третье место может — и футбол в последнее время показывает оптимистичный. Были две крупные победы, над «Наполи» в том числе. В четверг случился достаточно неожиданный провал с «Аталантой» в Кубке, хотя Спаллетти поставил практически весь основной состав, кроме вратаря и Иылдыза. Явно хотели пройти дальше, но вышло что-то совсем из ряда вон. Тем более, от «Аталанты» мы вообще таких всплесков не ждем, когда еще Лукман сейчас в «Атлетико» ушел. «Лацио» в середине таблицы, там все плохо и стимулов, по сути, уже никаких. Не хотелось бы негативно говорить о Сарри, но его время, похоже, прошло. Игра в Турине, все один к одному. «Юве» — 2:0. Игорь Рабинер Специальный корреспондент СЭ

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах в Серии А у «Ювентуса» 4 победы

В последних 8-и матчах «Лацио» выиграл только 2 раза

В последних 3-х очных встречах команды не пробивали тотал голов 2.5 больше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа «Лацио» — в 7.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.70 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Ювентус» на своем поле уверенно обыграет соперника. У «Лацио» не очень стабильные результаты в последнее время.

Ставка: Победа «Ювентуса» с форой (-1.5) за 2.35.

Прогноз: В 1-м тайме одна из команд выйдет вперед.

Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.93.