Сможет ли «Ювентус» взять реванш у «Лацио» за октябрьское поражение на своём поле?

В воскресенье, 8 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором «Ювентус» примет «Лацио». Начало игры — в 22:45 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

22:25 Команды встретятся между собой в Турине на стадионе «Альянц», который вмещает в себя 41 507 болельщиков.

22:25 Арбитром сегодняшней встречи будет Марко Гуида из Италии.

22:20 «Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Кабаль Мурильо, Камбьязо, Бремер, Локателли, Тюрам-Юльен, Маккенни, Копмейнерс, Дэвид, Йылдыз.

22:20 «Лацио»: Проведель, Хила, Тавареш, Марушич, Нильсен, Тейлор, Катальди, Башич, Исаксен, Мальдини, Родригес.

«Ювентус»

«Ювентус» подходит к важнейшему матчу 24-го тура против «Лацио» в непростом положении. Команда занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 45 очков после 23 сыгранных матчей. От лидирующей команды чемпионата туринцы отстают на 10 очков, но главная задача сейчас — удержать место в зоне Лиги чемпионов.

Интересно, что «Старая синьора» показывает более уверенную игру на своём поле. В домашних матчах команда набрала 25 очков из 33 возможных, что позволяет занимать третье место в чемпионате по этому показателю.

Последние результаты команды выглядят неоднозначно. После разгромной победы над «Пармой» со счётом 4:1 последовала болезненная неудача в кубковом матче против «Аталанты» (0:3), которая привела к вылету из турнира. В последних трёх матчах чемпионата «Ювентус» одержал две победы при одном поражении от «Кальяри» (0:1) в гостях. За этот период команда забила 7 голов и пропустила всего 2.

В текущем сезоне главным бомбардиром команды является молодой нападающий Кенан Йылдыз, который недавно продлил контракт с клубом. Форвард провёл 22 матча в чемпионате, забив 8 голов и отдав 4 результативные передачи.

К сожалению, команда не сможет рассчитывать на Душана Влаховича, который получил травму. Также под вопросом участие Келли и Консейсау, которые тренируются по индивидуальной программе.

В целом, несмотря на периодические сбои в игре, «Ювентус» продолжает борьбу за высокие места в чемпионате. Команда демонстрирует потенциал, особенно в домашних матчах, и будет стремиться показать свой лучший футбол в предстоящем противостоянии с «Лацио».

«Лацио»

«Лацио» подходит к важнейшему матчу против «Ювентуса» в непростом положении. После 23-х туров команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав всего 32 очка. Отставание от зоны еврокубков составляет уже 9 очков, что делает задачу по возвращению в топ-6 всё более сложной.

Особенно тревожным фактором является слабая игра команды в гостевых матчах. На выезде «Лацио» смог набрать лишь 13 очков из 33 возможных, что соответствует 11-му месту в лиге по этому показателю. Это может сыграть решающую роль в предстоящем поединке на чужом поле.

В последних матчах команда демонстрирует нестабильные результаты. После поражения от «Комо» со счётом 0:3 «Лацио» сумел собраться и одержать важную победу над «Дженоа» (3:2), забив решающий гол на 90+10 минуте. До этого была нулевая ничья с «Лечче». В последних пяти матчах команда потерпела одно поражение, одержала две победы и дважды сыграла вничью, забив 6 голов при 7 пропущенных мячах.

К предстоящему матчу команда подходит с серьёзными потерями в составе. Из-за перебора жёлтых карточек не сможет сыграть Лука Пеллегрини, а из-за травм матч пропустят Самуэль Жиго, Мануэль Лаццари и Маттиа Дзакканьи.

Исторически очные встречи с «Ювентусом» складываются для «Лацио» неоднозначно. В последних трёх матчах римляне лишь раз уступили туринцам (0:1), один раз сыграли вничью (1:1) и одержали одну победу (1:0). Однако предстоящий выезд на поле «старой синьоры» обещает быть особенно сложным для команды.

Чтобы вернуться в борьбу за еврокубковые места, «Лацио» необходим серьёзный рывок в ближайших матчах. Однако сделать это будет крайне непросто, особенно учитывая текущее турнирное положение и проблемы с составом.

Очные матчи

Противостояние «Ювентуса» и «Лацио» в последние сезоны получается равным. В последних трёх очных встречах команды одержали по одной победе и сыграли одну ничью.

В текущем сезоне команды уже провели два матча. 26 октября «Лацио» победил 1:0, а 10 мая команды разошлись миром — 1:1.

В предыдущих сезонах команды также показывали упорную борьбу. «Ювентус» чаще побеждал в гостях, тогда как «Лацио» давал бой сопернику на своём поле.

Примечательно, что матчи этих команд редко получаются результативными — обычно всё решается одним-двумя голами. Это делает каждое противостояние особенно напряжённым и непредсказуемым для обеих команд.

