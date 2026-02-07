прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.10

8 февраля в 21-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Кельн» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 17:30 мск.

«Кельн»

Турнирное положение: «Козлы» ходят в середняках лиги. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Кельн» на 5 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Козлы» сумели одолеть «Вольфсбург» (1:0).

До того команда была бита «Фрайбургом» (1:2). А вот поединок с «Майнцем» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Кельн» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Козлы» нынче находятся в довольно приличных кондициях. Команда вполне способна избежать борьбы за выживание.

Причем «Кельн» традиционно неудачно противостоит «РБ Лейпцигу». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Козлы» твердо намерены отдалиться от опасной зоны.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» бьются за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «РБ Лейпциг» на 3 очка отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Быки» были биты «Майнцем» (1:2).

До того команда не смогла одолеть «Санкт-Паули» (1:1). А вот чуть ранее она уверенно разделалась с «Хайденхаймом» (3:0).

При этом «РБ Лейпциг» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Кастелло Люкеба — травмирован.

Состояние команды: «Быки» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.

При этом «РБ Лейпциг» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот подбор игроков у команды по именам весьма качественный.

«Быки» одолели «Кельн» в 3 последних очных поединках. Вот и в нынешней диспозиции команда намерена добыть три очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Команда еще не потеряла надежду побороться за Серебряную салатницу.

Статистика для ставок

«Быки» в среднем забивают 2 гола за матч

«РБ Лейпциг» не побеждал в 2 своих последних поединках

«Кельн» в 3 последних очных поединках уступил «РБ Лейпцигу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: «Быки» мотивированы подтянуться к лидерам, и явно сразу будут агрессивно атаковать.

Номинальные гости способны еще поднатореть в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «Кельну».

2.10 П2

Ставка: Победа «РБ Лейпцига» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.10 ТБ 3.5

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10