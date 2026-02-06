прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.39

7 февраля в 25-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Борнмут» и «Астон Вилла». Начало встречи — 18:00 мск.

«Борнмут»

Турнирное положение: сейчас «Борнмут» занимает 12-е место в таблице АПЛ с 33 очками.

Последние матчи: в последнем матче «вишни» обыграли в гостевом поединке «Вулверхэмтон» со счетом 2:0. Голами в составе команды отметились Эли Жуниор Крупи и Алекс Скотт.

Ранее клуб под руководством Андони Ираолы в близком поединке обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:2 и свел вничью встречу против «Брайтона»,завершив ее со счетом 1:1.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы —Хулио Солер, Маркус Тавернье, Тайлер Адамс, Джастин Клюйверт, Матаи Акинмбони и Бен Доук.

Состояние команды: в последних пяти матчах клуб не знает поражений: три поединка вничью и две победы. Отметим, что клуб в среднем на этом отрезке забивает по 2, 5 мяча. Но и пропускает «Борнмут» много. В последних 11 встречах клуб десять раз не смог оставить своими ворота в неприкосновенности.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: после 24 туров «Астон Вилла» идет третьей в таблице АПЛ с 34 очками.

Последние матчи: в последнем матче «Астон Вилла» проиграла «Брентфорду» с минимальным счетом 0:1. Клуб прервал свою серию из трех побед к ряду.

Ранее команда Унаи Эмери обыграла в поединке Лиги Европы «Ред Булл» со счетом 3:2 и уверенно закрыла встречу против «Ньюкасла», завершив матч с победным счетом 2:0

Не сыграют: травмированы — Андрес Гарсия, Алисон Эдвард, Юри Тилеманс, Джон Макгинн, Росс Баркли и Бубакар Камара.

Состояние команды: у «Астон Виллы» выкошен центр поля. Травмы пока не дают клубу вернуть стабильность в свои матчи. Просто напомним, что с 6 ноября по 27 декабря команда выиграла 12 матчей к ряду. Поражение от «Арсенала» со счетом 1:4, похоже, морально повлияло на футболистов. После этой встречи клуб проиграл дважды в девяти играх.

Статистика для ставок

«Борнмут» не проигрывает в пяти матчах к ряду

«Борнмут» пропускает по 1,6 мяча в последних пяти матчах в среднем

«Астон Вилла» пропустила четыре мяча в крайних пяти встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Эвертона» дают 2,46, а на «Борнмут» — 3,90, ничью букмекеры оценивают в 3,45.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,91, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,83.

Прогноз: Сыграем на тотале мячей в матче. ТБ 3 для нас кажется самым вероятным исходом в поединке.

2.39 ТБ 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.39 на матч «Борнмут» — «Астон Вилла» позволит вывести на карту выигрыш 1390₽, общая выплата — 2390₽

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 2.39.

Прогноз: Видим в матче ничью. Команды выглядят приблизительно равными. Сыграем на этой ставке.

3.45 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.45 на матч «Борнмут» — «Астон Вилла» позволит вывести на карту выигрыш 2450₽, общая выплата — 3450₽

Ставка: Ничья в матче за 3.45.