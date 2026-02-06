7 февраля в 25-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Борнмут» и «Астон Вилла». Начало встречи — 18:00 мск.
«Борнмут»
Турнирное положение: сейчас «Борнмут» занимает 12-е место в таблице АПЛ с 33 очками.
Последние матчи: в последнем матче «вишни» обыграли в гостевом поединке «Вулверхэмтон» со счетом 2:0. Голами в составе команды отметились Эли Жуниор Крупи и Алекс Скотт.
Ранее клуб под руководством Андони Ираолы в близком поединке обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:2 и свел вничью встречу против «Брайтона»,завершив ее со счетом 1:1.
Не сыграют: травмированы —Хулио Солер, Маркус Тавернье, Тайлер Адамс, Джастин Клюйверт, Матаи Акинмбони и Бен Доук.
Состояние команды: в последних пяти матчах клуб не знает поражений: три поединка вничью и две победы. Отметим, что клуб в среднем на этом отрезке забивает по 2, 5 мяча. Но и пропускает «Борнмут» много. В последних 11 встречах клуб десять раз не смог оставить своими ворота в неприкосновенности.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: после 24 туров «Астон Вилла» идет третьей в таблице АПЛ с 34 очками.
Последние матчи: в последнем матче «Астон Вилла» проиграла «Брентфорду» с минимальным счетом 0:1. Клуб прервал свою серию из трех побед к ряду.
Ранее команда Унаи Эмери обыграла в поединке Лиги Европы «Ред Булл» со счетом 3:2 и уверенно закрыла встречу против «Ньюкасла», завершив матч с победным счетом 2:0
Не сыграют: травмированы — Андрес Гарсия, Алисон Эдвард, Юри Тилеманс, Джон Макгинн, Росс Баркли и Бубакар Камара.
Состояние команды: у «Астон Виллы» выкошен центр поля. Травмы пока не дают клубу вернуть стабильность в свои матчи. Просто напомним, что с 6 ноября по 27 декабря команда выиграла 12 матчей к ряду. Поражение от «Арсенала» со счетом 1:4, похоже, морально повлияло на футболистов. После этой встречи клуб проиграл дважды в девяти играх.
Статистика для ставок
- «Борнмут» не проигрывает в пяти матчах к ряду
- «Борнмут» пропускает по 1,6 мяча в последних пяти матчах в среднем
- «Астон Вилла» пропустила четыре мяча в крайних пяти встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Эвертона» дают 2,46, а на «Борнмут» — 3,90, ничью букмекеры оценивают в 3,45.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,91, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,83.
Прогноз: Сыграем на тотале мячей в матче. ТБ 3 для нас кажется самым вероятным исходом в поединке.
Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 2.39.
Прогноз: Видим в матче ничью. Команды выглядят приблизительно равными. Сыграем на этой ставке.
Ставка: Ничья в матче за 3.45.