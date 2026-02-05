Кто окажется ближе к вылету из Серии А?

6 февраля в 24-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Пиза». Начало игры — в 22:45 мск.

«Верона»

Турнирное положение: «Верона» после 23-х туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала 14 очков и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает последнюю строчку (зона вылета), на четыре балла отставая от безопасной 17-й позиции, а также по дополнительным показателям уступая нынешнему сопернику.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 23-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел разгромное поражение от «Кальяри» (0:4).

Перед этим в 22-м туре национального первенства коллектив также остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 1:3 проиграл «Удинезе».

Не сыграют: травмированы — Акпа-Акпро, Бельгали, Гальярдини и Суслов, дисквалифицирован — Сарр.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Верона» проиграла четыре раза при одной ничьей.

Такие выступления вроде бы сулят хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Гифт Орбан — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с семью голами.

«Пиза»

Турнирное положение: «Пиза» после 23-х туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала 14 очков и также борется за выживание в элите.

Команда занимает 19-ю строчку (зона вылета), на четыре балла отставая от безопасной 17-й позиции, а также по дополнительным показателям опережая нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 23-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Сассуоло» (1:3).

Перед этим в предыдущем туре итальянского первенства коллектив также остался без очков, когда на этот раз в чужих стенах был разгромлен «Интером» с результатом 2:6.

Не сыграют: травмирован — Вурал, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Пиза» проиграла трижды при трех ничьих.

Это говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на мировую, особенно если учесть тот же класс соперника, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть фактор чужого поля.

Стефано Морео — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Верона» проиграла

в четырех из пяти последних матчей «Пизы» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Пизы» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Верона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.00, выигрыш «Пизы» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.57.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

Между тем, в шести из восьми последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Пизы».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.40