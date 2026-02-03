Смогут ли «сороки» дать бой «горожанам» в ответном матче?

прогноз на матч Кубка английской лиги, ставка за 3.95

4 февраля в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги сыграют «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Манчестер Сити»

Путь к 1/2 финала: «Горожане» начали свой путь в Кубке английской лиги со стадии 1/16 финала. «Манчестер Сити» обыграл «Хаддерсфилд» (2:0), а в 1/8 финала команда одолела «Суонси» (3:1).

Уже в четьвертьфинале турнира «горожане» смогли обыграть «Брентфорд» со счетом 2:0. На следующий стадии «Манчестер Сити» проводит 2 матча с «Ньюкаслом». В 1-м поединке команда обыграла «сорок» со счетом 2:0.

Последние матчи: В прошлом поединке АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). Матчем ранее «Манчестер Сити» обыграл «Галатасарай» со счетом 2:0 в Лиге чемпионов.

В последних 5-и встречах во всех турнирах у команды также было 2 поражения подряд. За этот отрезок «Манчестер Сити» уступил «Буде-Глимту» (1:3) в Лиге чемпионов и «Манчестер Юнайтед» (0:2) в АПЛ.

Не сыграют: Диаш, Доку, Гвардиол, Ковачич, Савиньо и Стоунз (у всех — травмы).

Состояние команды: «Манчестер Сити» имеет преимущество перед ответным матчем с «Ньюкаслом» в 2 мяча. «Горожанам» точно нельзя расслабляться, ведь «сороки» могут доставить проблемы.

В прошлом поединке против «Ньюкасла» у «горожан» отлично себя проявил нападающий Антуан Семеньо. Именно он может стать ключевой фигурой в ответном поединке.

«Ньюкасл»

Путь к 1/2 финала: «Сороки» также стартовали в Кубке лиги со стадии 1/16 финала, где одолел «Бредфорд Сити» (4:1), а уже в 1/8 финала «Ньюкасл» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

В 1/4 финала турнира команда оказалась сильнее «Фулхэма» (2:1), забив победный гол на 90+2-й минуте. Теперь в полуфинале «Ньюкасл» на краю пропасти, уступая перед ответным матчем «Манчестер Сити» на 2 мяча.

Последние матчи: В прошлом поединке «сороки» крупно уступили «Ливерпулю» (1:4) в АПЛ, а до этого «Ньюкасл» поделил очки с ПСЖ (1:1) в Лиге чемпионов, сравняв счет на 45+2-й минуте.

Команда не может победить во всех турнирах на протяжении 3-х последних матчей. За этот отрезок «Ньюкасл» также уступил «Астон Вилле» со счетом 0:2 в АПЛ.

Не сыграют: Жоэлинтон, Крафт, Ливраменто и Шер (у всех — травмы).

Состояние команды: «Ньюкаслу» необходимо прыгнуть выше головы, чтобы пройти «Манчестер Сити» и побороться за Кубок лиги в финале. Получится ли? Большой вопрос...

«Ньюкаслу» тяжело даются матчи против «горожан». В последних 3-х очных встречах «сороки» дважды уступили «Манчестер Сити» и однажды победили со счетом 2:1.

Статистика для ставок

В последних 3-х встречах во всех турнирах «Ман Сити» стабильно забивал по 2 гола за игру

«Ньюкасл» не может победить в последних 3-х встречах во всех турнирах

В последних 3-х очных поединках «Манчестер Сити» дважды обыгрывал «Ньюкасл»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.95, а победа «Ньюкасла» — в 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Ньюкасл» побежит отыгрываться, а «Манчестер Сити» сдержит атакующий порыв «сорок».

Ставка: Ничья за 3.95.

Прогноз: Матч получится результативным.

Ставка: Тотал 3 больше за 1.90.