«Манчестер Сити» подходит к ответному полуфиналу Кубка лиги в максимально комфортном положении. Победа 2:0 в первом матче на «Сент-Джеймс Парк» оставила действующего финалиста турнира в шаге от очередного выхода на «Уэмбли». А «Ньюкаслу» предстоит почти невозможная задача — отыграть два мяча на поле, где хозяева годами не оставляют сопернику шансов.

07' ГООООООЛ! Впереди «Сити»!

05' Семеньо отобрал мяч у Холла на фланге, но пройти вперёд не получилось.

03' «Сити» контролирует мяч на старте, пока что без особого обострения.

01' «Ньюкасл» начал с центра, поехали!

До матча

23:00 В Манчестере сегодня около 6 градусов без осадков, на футбол погода повлиять не должна.

22:45 Судейская бригада матча: главный арбитр — Тони Харрингтон; ассистенты — Ли Беттс, Сиан Мэсси-Эллис; четвёртый арбитр — Льюис Смит; VAR — Пол Ховард; AVAR — Тимоти Вуд.

22:30 Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Траффорд, Нуньеш, Хусанов, Аке, Айт-Нури, О'Райли, Гонсалес, Рейндерс, Фоден, Мармуш, Семеньо.

«Ньюкасл Юнайтед»: Рамсдейл, Тшау, Ботман, Бёрн, Триппьер, Холл, Рэмзи, Тонали, Уиллок, Гордон, Вольтемаде.

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы уверенно провела первый матч, почти решив исход противостояния голами Антуана Семеньо и Райана Шерки, причём второй мяч был забит уже в компенсированное время и стал настоящим ударом для соперника. История также на стороне «Сити», в шести предыдущих случаях, когда клуб выигрывал первый полуфинальный матч Кубка лиги, вылет случился лишь однажды — в сезоне-2009/10 против «Манчестер Юнайтед».

При этом форма «горожан» в последние недели выглядит нестабильно. После победы в Ньюкасле команда набрала лишь две победы в пяти матчах, а в минувшие выходные упустила победу над «Тоттенхэмом», ведя 2:0 к перерыву. Проблемы во вторых таймах стали заметной тенденцие, в матчах Премьер-лиги 2026 года «Сити» забивает до перерыва, но после него часто теряет контроль над игрой.

Тем не менее, возвращение на «Этихад» — серьёзный плюс. В этом сезоне «Манчестер Сити» выиграл четырнадцать из восемнадцати домашних матчей во всех турнирах, а серия против «Ньюкасла» на своём поле выглядит пугающе для гостей: одиннадцать подряд побед с общим счётом 37:3.

«Ньюкасл Юнайтед»

Для «сорок» нынешний розыгрыш Кубка лиги начинался многообещающе — победы над «Брэдфордом», «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом» позволили продлить десятиматчевую победную серию в турнире, но она оборвалась в первом полуфинале. Пропущенный на 98-й минуте второй гол в Ньюкасле Эдди Хау назвал «болезненным, но не смертельным», подчёркивая, что его команда не намерена сдаваться заранее.

Реальность, впрочем, сурова. «Ньюкасл» проиграл семнадцать из последних восемнадцати выездов к «Сити» и лишь однажды за последние двадцать два года выигрывал на «Этихаде» — как раз в Кубке лиги в 2014 году. Форма на выезде тоже не внушает оптимизма: всего три победы в шестнадцати гостевых матчах сезона и тяжёлое поражение 1:4 от «Ливерпуля» в последнем туре Премьер-лиги.

Но определённую надежду гостям даёт статистика личных встреч в сезоне. В ноябре «Ньюкасл» уже обыгрывал команду Гвардиолы в чемпионате и теперь попытается победить «Сити» дважды за сезон впервые с 1980-х годов.

