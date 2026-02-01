2 февраля в 24-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Бернли». Начало игры — в 23:00 мск.
«Сандерленд»
Турнирное положение: «Черные коты» находятся на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 балла за 23 встречи при разнице мячей 35:32.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв «Ноттингем Форест» (0:2).
До того команда обыграла «Кристал Пэлас» (2:1) в АПЛ и «Эвертон» (1:1, 3:0 по пенальти) в Кубке Англии.
Не сыграют: травмированы — Траоре, Джака.
Состояние команды: в пяти последних поединках АПЛ «Сандерленд» одержал одну победу.
Команда в последнее время практически на регулярной основе теряет очки, но не лишена шансов выйти в еврокубки, отставая от пятого места на 6 баллов.
«Бернли»
Турнирное положение: «Бордовые» находятся на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 баллов после 23-го тура при разнице мячей 25:44.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неплохо, сыграв вничью с «Тоттенхэм» (2:2).
До того команда разошлась миром с «Ливерпулем» (1:1) и разгромила «Миллуолл» (5:1) в Кубке Англии.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Из всех команд АПЛ «Бернли» имеет чуть ли не слабейший состав и только тренерское мастерство Скотта Паркера, который вернул в элиту команду из Чемпионшипа, помогает удерживаться на плаву.
Ко всем финансовым сложностям добавились и потери в составе ключевых футболистов.
Статистика для ставок
- «Сандерленд» ни разу не проигрывал дома в текущем сезоне АПЛ
- «Бернли» не выигрывал в последних четырнадцати матчах АПЛ
- Последний матч между командами завершился победой «Бернли» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.64.
Прогноз: обе команды выступают не лучшим образом, но «черные коты» вполне способны победить за счет домашних трибун.
Ставка: Победа «Сандерленда» за 1.77.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке обе команды отличатся забитыми мячами
Ставка: Обе забьют за 2.08