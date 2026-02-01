«Сандерленд» продлит свою беспроигрышную серию дома в АПЛ?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.77

2 февраля в 24-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Бернли». Начало игры — в 23:00 мск.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Черные коты» находятся на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 балла за 23 встречи при разнице мячей 35:32.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв «Ноттингем Форест» (0:2).

До того команда обыграла «Кристал Пэлас» (2:1) в АПЛ и «Эвертон» (1:1, 3:0 по пенальти) в Кубке Англии.

Не сыграют: травмированы — Траоре, Джака.

Состояние команды: в пяти последних поединках АПЛ «Сандерленд» одержал одну победу.

Команда в последнее время практически на регулярной основе теряет очки, но не лишена шансов выйти в еврокубки, отставая от пятого места на 6 баллов.

«Бернли»

Турнирное положение: «Бордовые» находятся на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 баллов после 23-го тура при разнице мячей 25:44.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неплохо, сыграв вничью с «Тоттенхэм» (2:2).

До того команда разошлась миром с «Ливерпулем» (1:1) и разгромила «Миллуолл» (5:1) в Кубке Англии.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Из всех команд АПЛ «Бернли» имеет чуть ли не слабейший состав и только тренерское мастерство Скотта Паркера, который вернул в элиту команду из Чемпионшипа, помогает удерживаться на плаву.

Ко всем финансовым сложностям добавились и потери в составе ключевых футболистов.

Статистика для ставок

«Сандерленд» ни разу не проигрывал дома в текущем сезоне АПЛ

«Бернли» не выигрывал в последних четырнадцати матчах АПЛ

Последний матч между командами завершился победой «Бернли» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.64.

Прогноз: обе команды выступают не лучшим образом, но «черные коты» вполне способны победить за счет домашних трибун.

1.77 Победа «Сандерленда» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.77 на матч «Сандерленд» — «Бернли» принесёт чистый выигрыш 770₽, общая выплата — 1770₽

Ставка: Победа «Сандерленда» за 1.77.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке обе команды отличатся забитыми мячами

2.08 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Сандерленд» — «Бернли» позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Обе забьют за 2.08