прогноз на матч Примейры, ставка за 3.10

2 февраля в 20-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Каса Пия» и «Порту». Начало игры — в 23:45 мск.

«Каса Пия»

Турнирное положение: «Каса Пия» бьется за выживание. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Каса Пия» на один пункт отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Каса Пия» не смогла одолеть АВС (3:3).

До того команда была разбита «Спортингом» (0:3). А вот поединок с «Риу Аве» завершился досадным поражением (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Каса Пия» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Каса Пия» нынче находится не в лучших кондициях. Команде не может победить 4 матча кряду.

Причем «Каса Пия» традиционно неудачно противостоит «Порту». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда намерена дать бой лидеру чемпионата.

«Порту»

Турнирное положение: «Порту» бьется за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Порту» на 7 очков оторвался от ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Порту» одолел «Рейнджерс» (3:1).

До того команда переиграла «Жил Висенте» (3:0). А вот чуть ранее она рапсисала мировую с «Викторией» Пльзень (1:1).

При этом «Порту» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Порту» в последних поединках смотрелся симпатично. Команда победила 2 раза кряду.

При этом «Порту» пропустил всего лишь 4 мяча в 19 турах. Да и в кадровом плане команда выглядит весьма выгодно.

Плюс Саму настрелял уже 13 мячей в чемпионате. Да и вообще, «драконы» уверенно несутся к чемпионству.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена еще сильнее оторваться от преследователей.

Статистика для ставок

«Каса Пия» ни разу в истории не обыгрывала «драконов»

«Порту» пропускает в среднем реже гола за матч

«Порту» победил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Порту» бьется за чемпионство, так что уж точно максимально активно понесется к воротам соперника.

Номинальные гости способны еще поднатореть в плане реализации, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

3.10 Фора «Порту» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Каса Пия» — «Порту» принесёт чистый выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: Фора «Порту» -2.5 за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.00 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Каса Пия» — «Порту» позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00