прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии, ставка за 4.33

2 февраля в 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли». Начало игры — в 20:30 мск.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: «Аль-Хиляль» бьется за чемпионство. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Хиляль» на 3 очка опережает «Аль-Наср». А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Хиляль» не сумел переиграть «Аль-Кадисию» (2:2).

До того команда не смогла обыграть «Аль-Рияд» (1:1). Зато поединок с «Аль-Фейхой» завершился викторией (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Аль-Хиляль» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Хиляль» нынче находится не в лучших кондициях. Команде не может победить уже 2 матча подряд.

Причем «Аль-Хиляль» традиционно неудачно противостоит «Аль-Ахли». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда намерена вновь встать в победную колею.

«Аль-Ахли»

Турнирное положение: «Аль-Ахли» намерен пободаться за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Ахли» на 3 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Ахли» учинила разгром «Аль-Иттифаку» (4:0).

До того команда переиграла «Неом» (3:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Аль-Халиджу» (4:1).

При этом «Аль-Ахли» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Ахли» нынче пребывает в крейсерских кондициях. Команда победила 8 раз кряду.

При этом «Аль-Ахли» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и в кадровом плане команда выглядит выгодно.

Плюс Айвен Тоуни настрелял уже 18 мячей в текущем чемпионате. Да и вообще, команда мотивирована еще плотнее подтянуться к лидеру.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. У команды есть реальный шанс максимально вклиниться в чемпионскую гонку.

Статистика для ставок

«Аль-Хиляль» не побеждал в 2 своих последних поединках

«Аль-Ахли» пропускает в среднем реже гола за матч

«Аль-Ахли» победил в 8 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.52 и 2.36.

Прогноз: «Аль-Ахли» намерен побороться чемпионство, плюс оппонент в последних матчах не блистал.

Номинальные гости способны еще поднатореть в плане реализации, да и Айвен Тоуни явно скажет свое веское слово.

4.33 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.33 на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли» позволит вывести на карту выигрыш 3330₽, общая выплата — 4330₽

Ставка: Победа «Аль-Ахли» за 4.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.00 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли» позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Ничья за 3.00