1 февраля в 23-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Лечче». Начало игры — в 14:30 мск.

«Торино»

Турнирное положение: «Быки» проводят бледный сезон. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Торино» на 6 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Быки» разгромно уступили «Комо» (0:6).

До того команда была бита «Ромой» (0:2). А вот еще один поединок с римлянами завершился успехом (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Торино» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 14.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Быки» нынче находятся на некотором спаде. Команда не может забить 2 матча кряду.

Причем «Торино» традиционно сложно противостоит «Лечче». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Быки» мотивированы вернуться на победный путь.

«Лечче»

Турнирное положение: «Волки» бьются за выживание. Команда ныне пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Лечче» на один пункт оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» не смогли одолеть «Лацио» (0:0).

До того команда с боем уступила «Милану» (0:1). А вот чуть ранее она потерпела минимальное поражение от «Интера».

При этом «Лечче» в 5 своих последних поединках добыла одну ничью. Команда отличилась одним забитым мячом при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Волки» в последних поединках смотрелись крайне бледно. Команда не забивает уже 3 матча кряду.

При этом «Лечче» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вообще, команда не может победить уже полтора месяца.

«Волки» в двух последних очных поединках одолели «Торино». Вот и в нынешней диспозиции команда твердо намерена взять очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Волки» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Быки» не забивают 2 матча кряду

«Волки» не сумели отличиться в 3 своих последних поединках

«Лечче» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: «Торино» твердо намерен оторваться от опасной зоны, так что ждем от команды острых атак.

Номинальные гости крайне слабы в плане реализации, да и «быки» имеют потенциал прибавить.

Ставка: Победа «Торино» в 1 тайме за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50