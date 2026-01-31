1 февраля в 23-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Лечче». Начало игры — в 14:30 мск.

«Торино»

Турнирное положение: «Быки» проводят бледный сезон.  Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Торино» на 6 очков опережает опасную зону.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Быки» разгромно уступили «Комо» (0:6).

До того команда была бита «Ромой» (0:2).  А вот еще один поединок с римлянами завершился успехом (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию.  В этих поединках «Торино» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 14.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Быки» нынче находятся на некотором спаде.  Команда не может забить 2 матча кряду.

Причем «Торино» традиционно сложно противостоит «Лечче».  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Быки» мотивированы вернуться на победный путь.

«Лечче»

Турнирное положение: «Волки» бьются за выживание.  Команда ныне пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Лечче» на один пункт оторвался от опасной зоны.  При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Волки» не смогли одолеть «Лацио» (0:0).

До того команда с боем уступила «Милану» (0:1).  А вот чуть ранее она потерпела минимальное поражение от «Интера».

При этом «Лечче» в 5 своих последних поединках добыла одну ничью.  Команда отличилась одним забитым мячом при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Волки» в последних поединках смотрелись крайне бледно.  Команда не забивает уже 3 матча кряду.

При этом «Лечче» в среднем пропускает чаще гола за матч.  Да и вообще, команда не может победить уже полтора месяца.

«Волки» в двух последних очных поединках одолели «Торино».  Вот и в нынешней диспозиции команда твердо намерена взять очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы.  «Волки» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

  • «Быки» не забивают 2 матча кряду
  • «Волки» не сумели отличиться в 3 своих последних поединках
  • «Лечче» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94.  Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: «Торино» твердо намерен оторваться от опасной зоны, так что ждем от команды острых атак.

Номинальные гости крайне слабы в плане реализации, да и «быки» имеют потенциал прибавить.

Ставка: Победа «Торино» в 1 тайме за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50