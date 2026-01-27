28 января в 8-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Пафос» и «Славия» Прага. Начало игры — в 23:00 мск.
«Пафос»
Турнирное положение: Киприоты нынче выглядят бледно. Команда находится на 30 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.
При этом «Пафос» набрала всего 6 очков в 7 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пафос» был бит АЕКом Ларнака (1:2).
До того команда уступила «Челси» (0:1). Да и поединок с «Олимпиакосом» Никосия завершился досадной коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Пафос» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Киприоты нынче угодили в пике. Команда уступила в трех своих последних матчах.
Причем «Пафос» не блистает надежностью собственных тылов. Киприоты в Лиге чемпионов в среднем пропускают чаще гола за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Киприоты мотивированы завершить турнир победой.
«Славия» Прага
Турнирное положение: Пражане в Лиге чемпионов выглядят крайне слабо. Команда ныне пребывает на 34 месте турнирной таблицы.
Причем «Славия» Прага в 7 матчах турнира набрала 3 зачётных балла. При этом команда сумела отличиться всего лишь 4 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Пражане уступили «Барселоне» (2:4).
До того команда нанесла поражение «Бранну» (2:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Карлсруэ» (1:1).
При этом «Славия» Прага в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Пражане в последних поединках не блистали сверхуверенной игрой. Команда частенько пропускает необязательные мячи.
При этом «Славия» Прага постарается напоследок хлопнуть дверями. А вот в Лиге чемпионов команда в среднем пропускает 2 гола за матч.
Пражане твердо намерены улучшить свои результативные показатели. Да и вообще, обыгрывать дерзких киприотов команда обязана.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Пражане наверняка воспользуются пошатнувшимся моральным состоянием соперника.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают реже гола за матч
- «Пафос» уступил в 3 своих последних поединках
- «Славия» Прага в Лиге чемпионов пропускает в среднем 2 мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пафос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.93.
Прогноз: «Пафос» нынче крайне нестабилен, да и в плане реализации испытывает некоторые сложности.
Номинальные гости наверняка еще поднатореют в плане реализации, вот только тылы пражан не блещут монолитностью.
Ставка: Обе не забьют за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.20