Отличиться сумеет лишь один из оппонентов

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.05

28 января в 8-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Пафос» и «Славия» Прага. Начало игры — в 23:00 мск.

«Пафос»

Турнирное положение: Киприоты нынче выглядят бледно. Команда находится на 30 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Пафос» набрала всего 6 очков в 7 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пафос» был бит АЕКом Ларнака (1:2).

До того команда уступила «Челси» (0:1). Да и поединок с «Олимпиакосом» Никосия завершился досадной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Пафос» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Киприоты нынче угодили в пике. Команда уступила в трех своих последних матчах.

Причем «Пафос» не блистает надежностью собственных тылов. Киприоты в Лиге чемпионов в среднем пропускают чаще гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Киприоты мотивированы завершить турнир победой.

«Славия» Прага

Турнирное положение: Пражане в Лиге чемпионов выглядят крайне слабо. Команда ныне пребывает на 34 месте турнирной таблицы.

Причем «Славия» Прага в 7 матчах турнира набрала 3 зачётных балла. При этом команда сумела отличиться всего лишь 4 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Пражане уступили «Барселоне» (2:4).

До того команда нанесла поражение «Бранну» (2:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Карлсруэ» (1:1).

При этом «Славия» Прага в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Пражане в последних поединках не блистали сверхуверенной игрой. Команда частенько пропускает необязательные мячи.

При этом «Славия» Прага постарается напоследок хлопнуть дверями. А вот в Лиге чемпионов команда в среднем пропускает 2 гола за матч.

Пражане твердо намерены улучшить свои результативные показатели. Да и вообще, обыгрывать дерзких киприотов команда обязана.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Пражане наверняка воспользуются пошатнувшимся моральным состоянием соперника.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

«Пафос» уступил в 3 своих последних поединках

«Славия» Прага в Лиге чемпионов пропускает в среднем 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пафос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.93.

Прогноз: «Пафос» нынче крайне нестабилен, да и в плане реализации испытывает некоторые сложности.

Номинальные гости наверняка еще поднатореют в плане реализации, вот только тылы пражан не блещут монолитностью.

2.05 Обе не забьют

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Пафос» — «Славия» Прага принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Обе не забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.20 Ничья

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Пафос» — «Славия» Прага позволит вывести на карту выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Ничья за 3.20