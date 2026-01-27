28 января в 8-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бенфика» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.Ru

«Бенфика»

Турнирное положение: Лиссабонцы нынче выглядят бледно.  Команда находится на 29 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Бенфика» набрала всего 6 очков в 7 турах главного турнира Старого Света.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Лиссабонцы уступили «Ювентусу» (0:2).

До того команда сумела одолеть «Риу Аве» (2:0).  А вот поединок с «Порту» завершился досадной коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории.  В этих поединках «Бенфика» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Лиссабонцы нынче не блещут стабильностью результатов.  Команда чередует успешные поединки с провальными.

Причем «Бенфика» не блистает надежностью собственных тылов.  «Орлы» в Лиге чемпионов в среднем пропускают чаще гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Лиссабонцы мотивированы дать бой мадридцам.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» в Лиге чемпионов выглядят уверенно.  Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Реал» Мадрид в 7 матчах турнира набрал 15 зачётных баллов.  При этом команда сумела отличиться 19 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Сливочные» одолели «Вильярреал» (2:0).

До того команда учинила разгром «Монако» (6:1).  А вот чуть ранее она нанесла поражение скромному «Леванте» (2:0).

При этом «Реал» Мадрид в 5 своих последних поединках добыл 3 победы.  Команда отличилась 14 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сливочные» в последних поединках блистали сверхуверенной игрой.  Команда уверенно победила трижды кряду.

При этом «Реал» Мадрид намерен достичь успеха на всех фронтах.  А вот в Лиге чемпионов команда в среднем пропускает гол за матч.

«Сливочные» твердо намерены продлить свой победный сериал.  Да и Килиан Мбаппе наколотил уже 11 мячей в Лиге чемпионов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно.  «Сливочные» наверняка воспользуются проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

  • «Сливочные» победили в 3 своих последних поединках
  • «Бенфика» в среднем забивает гол за матч
  • «Реал» Мадрид в Лиге чемпионов забивает в среднем реже 3 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70.  Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: «Бенфика» нынче крайне нестабильна, да и в плане реализации испытывает некоторые сложности.

Номинальные гости наверняка еще поднатореют в плане реализации, к тому же оборона «орлов» не блещет монолитностью.

2.38Обе не забьют
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.38 на матч «Бенфика» — «Реал» Мадрид  позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Обе не забьют за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.90Ничья
Ставка 1000  с коэффициентом 3.90 на матч «Бенфика» — «Реал» Мадрид  принесёт чистый выигрыш 2900₽, общая выплата — 3900₽

Ставка: Ничья за 3.90