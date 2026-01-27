Забить получится не у всех?!

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.38

28 января в 8-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бенфика» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск

«Бенфика»

Турнирное положение: Лиссабонцы нынче выглядят бледно. Команда находится на 29 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Бенфика» набрала всего 6 очков в 7 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Лиссабонцы уступили «Ювентусу» (0:2).

До того команда сумела одолеть «Риу Аве» (2:0). А вот поединок с «Порту» завершился досадной коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Бенфика» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Лиссабонцы нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с провальными.

Причем «Бенфика» не блистает надежностью собственных тылов. «Орлы» в Лиге чемпионов в среднем пропускают чаще гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Лиссабонцы мотивированы дать бой мадридцам.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» в Лиге чемпионов выглядят уверенно. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Реал» Мадрид в 7 матчах турнира набрал 15 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 19 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Сливочные» одолели «Вильярреал» (2:0).

До того команда учинила разгром «Монако» (6:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение скромному «Леванте» (2:0).

При этом «Реал» Мадрид в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сливочные» в последних поединках блистали сверхуверенной игрой. Команда уверенно победила трижды кряду.

При этом «Реал» Мадрид намерен достичь успеха на всех фронтах. А вот в Лиге чемпионов команда в среднем пропускает гол за матч.

«Сливочные» твердо намерены продлить свой победный сериал. Да и Килиан Мбаппе наколотил уже 11 мячей в Лиге чемпионов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Сливочные» наверняка воспользуются проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Сливочные» победили в 3 своих последних поединках

«Бенфика» в среднем забивает гол за матч

«Реал» Мадрид в Лиге чемпионов забивает в среднем реже 3 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: «Бенфика» нынче крайне нестабильна, да и в плане реализации испытывает некоторые сложности.

Номинальные гости наверняка еще поднатореют в плане реализации, к тому же оборона «орлов» не блещет монолитностью.

2.38 Обе не забьют Ставка на матч #1

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Бенфика» — «Реал» Мадрид позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Обе не забьют за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.90 Ничья Ставка на матч #2

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.90 на матч «Бенфика» — «Реал» Мадрид принесёт чистый выигрыш 2900₽, общая выплата — 3900₽

Ставка: Ничья за 3.90