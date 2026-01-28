В Лиссабоне вечер среды превращается в экзамен на выживание. На «Эштадиу да Луш» «Бенфика» принимает «Реал Мадрид» в восьмом туре общего этапа Лиги чемпионов, и цена ошибки для хозяев предельно высока. Команда Жозе Моуринью идёт 29-й и всё ещё цепляется за шансы на топ-24, тогда как мадридцы занимают третью строчку, но пока не гарантировали себе место в восьмёрке сильнейших. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

08' Снова грубо фолит Чуамени, Баррейру досталось в этот раз.

07' Опасно у ворот «Реала»! Мяч чуть не влетел в сетку от Каррераса после серии рикошетов!

06' Шельдеруп с левой пробил из пределов штрафной, Вальверде заблокировал.

03' И сразу же жёлтую карточку получил Чуамени, прямой ногой попал в колено Шельдерупу.

01' Винисиус отдал в штрафную на Беллингема, тот не сумел развернуться у лицевой линии.

01' «Реал» начал с центра, поехали!

До матча

23:00 Около 14 градусов сегодня в Лиссабоне, но по ходу всей встречи ожидается дождь.

22:30 Судейская бригада матча: Давиде Масса — главный арбитр; Филиппо Мели, Стефано Алассио — помощники; Марко Ди Белло — VAR; Джанлука Аурелиано — ассистент VAR; Лука Паиретто — четвёртый арбитр.

22:15 Стартовые составы команд:

«Бенфика»: Трубин, Дедич, Араужу, Отаменди, Даль, Баррейро, Ауснес, Престианни, Шельдеруп, Судаков, Павлидис.

«Реал»: Куртуа, Вальверде, Асенсио, Хёйсен, Каррерас, Тчуамени, Гюлер, Беллингем, Мастантуоно, Винисиус, Мбаппе.

«Бенфика»

Лигочемпионский путь «орлов» начался катастрофически, четыре поражения подряд на старте практически лишили команду права на ошибку. Две победы по два-ноль над «Аяксом» и «Наполи» ненадолго вернули надежду, но поражение в Турине от «Ювентуса» вновь отбросило лиссабонцев к краю пропасти. Теперь выход в плей-офф зависит не только от собственного результата, но и от раскладов на других аренах.

Домашний фактор остаётся главным аргументом «Бенфики». Команда уверенно чувствует себя на «Да Луш» и на выходных подтвердила это разгромом «Эштрелы Амадоры», который позволил закрепиться в тройке лидеров чемпионата Португалии. Этот матч стал важной эмоциональной разрядкой после тяжёлого отрезка, в котором лиссабонцы вылетели из обоих национальных кубков.

Дополнительную мотивацию хозяевам придаёт исторический контекст. «Бенфика» уже обыгрывала мадридцев в финале Кубка чемпионов, а в Лиссабоне однажды громила их со счётом 5:1. Впрочем, прошлое — слабый союзник, когда нынешняя команда вынуждена играть ва-банк и практически не имеет права на осечку.

«Реал Мадрид»

Для мадридцев эта поездка в Португалию — шаг к оформлению прямого выхода в одну восьмую. Команда Альваро Арбелоа пережила турбулентный период с поражением в Суперкубке от «Барселоны» и сенсационным вылетом из Кубка Испании, но в последние недели нашла устойчивость и результат. Победа над «Вильярреалом» в Ла Лиге позволила приблизиться к вершине чемпионата, а разгром «Монако» в Лиге чемпионов вернул уверенность на европейской арене.

Килиан Мбаппе сейчас — ключевая фигура всего турнира. Два дубля подряд вывели его на отметку в одиннадцать голов, и он повторил рекорд Криштиану Роналду по количеству мячей на стадии группы. «Реал» в целом выглядит прагматичнее, чем раньше, но именно в таких матчах его индивидуальный класс часто решает исход.

При этом положение гостей нельзя назвать абсолютно комфортным. Отрыв от середины таблицы минимален, и поражение в Лиссабоне мгновенно осложнит турнирные перспективы. Однако статистика против португальских клубов и серия выездных побед в Европе дают «Реалу» основания чувствовать себя уверенно даже в атмосфере «Да Луш».

