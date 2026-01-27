прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.00

28 января в 8-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Байер» и «Вильярреал». Начало игры — в 23:00 мск.

«Байер»

Турнирное положение: Леверкузенцы не блещут результатами. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Байер» набрала всего 9 очков в 7 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Леверкузенцы переиграли «Вердер» (1:0).

До того команда уступила «Олимпиакосу» (0:2). Да и поединок с «Хоффенхаймом» завершился поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Байер» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Мартен Террье — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Леверкузенцы нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Байер» исторически неудачно противостоит «Вильярреалу». В 4 последних очных поединках команда уступила 3 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Леверкузенцы мотивированы завершить групповой этап победой.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Подводники» в Лиге чемпионов откровенно проваливаются. Команда ныне пребывает на 35 месте турнирной таблицы.

Причем «Вильярреал» в 7 матчах турнира набрал лишь один балл. При этом команда сумела отличиться 5 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Подводники» уступили мадридскому «Реалу» (0:2).

До того команда была бита «Аяксом» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Бетиса» (0:2).

При этом «Вильярреал» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Хуан Фойт — травмирован.

Состояние команды: «Подводники» в последних поединках выглядели убого. Команда уступила трижды кряду.

При этом «Вильярреал» все никак не найдет свою игру. В Лиге чемпионов команда в среднем пропускает 2 гола за матч.

«Подводники» твердо намерены подняться на несколько ступенек вверх. Да и «Байер» для команды является удобным соперником.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Подводники» постараются как можно громче хлопнуть дверями.

Статистика для ставок

«Подводники» уступили в 3 своих последних матчах

«Байер» в среднем пропускает 2 мяча за матч

«Вильярреал» в Лиге чемпионов забивает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.55 и 2.35.

Прогноз: «Байер» выглядит монолитнее оппонента, и явно сразу активно понесется в атаку.

Номинальные хозяева наверняка еще поднатореют в плане реализации, да и «подводники» ныне находятся в психологической яме.

2.00 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Байер» — «Вильярреал» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Байера» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.40 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Байер» — «Вильярреал» позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40