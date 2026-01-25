26 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Шанхай Порт». Начало игры — в 11:00 мск.
«Зенит»
Турнирное положение: Петербуржцы сражаются за чемпионство. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Зенит» на один пункт отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем фактически 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Петербуржцы разгромили «Шанхай Порт» (4:1).
До того команда нанесла поражение «Акрону» (2:0). Да и поединок с колючим «Рубином» принес успех (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Зенит» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота один.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Петербуржцы нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила в 5 матчах кряду.
Причем «Зенит» преуспевает в плане надежности тылов. Команда Сергея Семака в среднем пропускает реже гола за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Петербуржцы намерены продлить свой победный сериал.
«Шанхай Порт»
Турнирное положение: Шанхайцы провели шикарный сезон. Команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы.
Причем «Шанхай Порт» всего на 2 очка опередили ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Шанхайцы были биты «Зенитом» (1:4).
До того команда не смогла переиграть «Джохор» (0:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Сеула» (1:3).
При этом «Шанхай Порт» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Шанхайцы нынче выглядят не лучшим образом. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.
При этом «Шанхай Порт» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.
Команда только начинала готовиться к новому сезону. Да и в кадровом плане она выглядит вполне-себе выгодно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Шанхайцы намерены поквитаться с питерцами за недавнюю оплеуху.
Статистика для ставок
- «Шанхай Порт» не побеждает 3 матча кряду
- Петербуржцы победили в 5 своих последних матчах
- «Зенит» до последнего поединка не пропускал 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 10.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.44 и 2.55.
Прогноз: «Зенит» способен еще прибавить в плане реализации, и явно будет агрессивно атаковать.
Номинальные хозяева мотивированы пролдлить свой успешный ход, да и шанхайцы ныне угодили в кризис.
Ставка: Фора «Зенита» -2.5 за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.10