26 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Шанхай Порт». Начало игры — в 11:00 мск.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Зенит»

Турнирное положение: Петербуржцы сражаются за чемпионство.  Команда находится на 2 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Зенит» на один пункт отстает от лидера.  А вот забивает команда в среднем фактически 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще.  Петербуржцы разгромили «Шанхай Порт» (4:1).

До того команда нанесла поражение «Акрону» (2:0).  Да и поединок с колючим «Рубином» принес успех (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед.  В этих поединках «Зенит» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота один.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Петербуржцы нынче преуспевают в плане результатов.  Команда победила в 5 матчах кряду.

Причем «Зенит» преуспевает в плане надежности тылов.  Команда Сергея Семака в среднем пропускает реже гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Петербуржцы намерены продлить свой победный сериал.

«Шанхай Порт»

Турнирное положение: Шанхайцы провели шикарный сезон.  Команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Шанхай Порт» всего на 2 очка опередили ближайшего преследователя.  При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Шанхайцы были биты «Зенитом» (1:4).

До того команда не смогла переиграть «Джохор» (0:0).  А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Сеула» (1:3).

При этом «Шанхай Порт» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию.  Команда отличилась 3 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Шанхайцы нынче выглядят не лучшим образом.  Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.

При этом «Шанхай Порт» не преуспевает в плане надежности тылов.  Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.

Команда только начинала готовиться к новому сезону.  Да и в кадровом плане она выглядит вполне-себе выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно.  Шанхайцы намерены поквитаться с питерцами за недавнюю оплеуху.

Статистика для ставок

  • «Шанхай Порт» не побеждает 3 матча кряду
  • Петербуржцы победили в 5 своих последних матчах
  • «Зенит» до последнего поединка не пропускал 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28.  Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 10.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.44 и 2.55.

Прогноз: «Зенит» способен еще прибавить в плане реализации, и явно будет агрессивно атаковать.

Номинальные хозяева мотивированы пролдлить свой успешный ход, да и шанхайцы ныне угодили в кризис.

2.60Фора «Зенита» -2.5Ставка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.60 на матч «Зенит» — «Шанхай Порт»  позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Фора «Зенита» -2.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

2.10ТБ 3.5Ставка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.10 на матч «Зенит» — «Шанхай Порт»  позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10