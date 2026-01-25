прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.60

26 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Шанхай Порт». Начало игры — в 11:00 мск.

«Зенит»

Турнирное положение: Петербуржцы сражаются за чемпионство. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Зенит» на один пункт отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем фактически 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Петербуржцы разгромили «Шанхай Порт» (4:1).

До того команда нанесла поражение «Акрону» (2:0). Да и поединок с колючим «Рубином» принес успех (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Зенит» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота один.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Петербуржцы нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила в 5 матчах кряду.

Причем «Зенит» преуспевает в плане надежности тылов. Команда Сергея Семака в среднем пропускает реже гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Петербуржцы намерены продлить свой победный сериал.

«Шанхай Порт»

Турнирное положение: Шанхайцы провели шикарный сезон. Команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Шанхай Порт» всего на 2 очка опередили ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Шанхайцы были биты «Зенитом» (1:4).

До того команда не смогла переиграть «Джохор» (0:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Сеула» (1:3).

При этом «Шанхай Порт» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Шанхайцы нынче выглядят не лучшим образом. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.

При этом «Шанхай Порт» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.

Команда только начинала готовиться к новому сезону. Да и в кадровом плане она выглядит вполне-себе выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Шанхайцы намерены поквитаться с питерцами за недавнюю оплеуху.

Статистика для ставок

«Шанхай Порт» не побеждает 3 матча кряду

Петербуржцы победили в 5 своих последних матчах

«Зенит» до последнего поединка не пропускал 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 10.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.44 и 2.55.

Прогноз: «Зенит» способен еще прибавить в плане реализации, и явно будет агрессивно атаковать.

Номинальные хозяева мотивированы пролдлить свой успешный ход, да и шанхайцы ныне угодили в кризис.

2.60 Фора «Зенита» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Зенит» — «Шанхай Порт» позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Фора «Зенита» -2.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

2.10 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Зенит» — «Шанхай Порт» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10