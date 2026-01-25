«Ириски» в родных стенах справятся с «павлинами»?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.93

26 января в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Лидс». Начало игры — в 23:00 мск.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Ириски» находятся на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 32 балла за 22 встречи при разнице мячей 24:25.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в гостевом матче АПЛ «Астон Виллу» — 1:0.

До того команда потерпела поражение от «Сандерленда» (1:1, 0:3 по пен.) в Кубке Англии и разошлась миром с «Вулверхэмптоном» (1:1) в АПЛ.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Ириски» отнюдь не радуют своих поклонников стабильностью, но при всем этом команда находится всего в четырех очках от зоны Лиги чемпионов.

Команда Дэвида Мойеса отнюдь не является фаворитом в гонке за место в еврокубках и, вероятнее всего, завершит сезон в середине турнирной таблицы

«Лидс»

Турнирное положение: «Павлины» находятся на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 баллов после 22-го тура при разнице мячей 30:37.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в АПЛ «Фулхэм» (1:0).

До того команда обыграла «Дерби Каунти» (3:1) в Кубке Англии и потерпела поражение от «Ньюкасла» (3:4) в АПЛ.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лидс» после минимального поражения от «Манчестер Сити» на «Этихаде» исправно берет очки в каждом матче, не считая встречи с «Ньюкаслом».

Команда Даниэля Фарке любит играть в смелый и атакующий футбол, который имеет свои плюсы и минусы, но позволяющий находиться на комфортном расстоянии от зоны вылета.

Статистика для ставок

«Лидс» проиграл только однажды в десяти последних встречах

«Эвертон» забивал в пяти последних матчах

Последний матч между командами завершился победой «Лидса» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.95.

ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.64 и 2.15.

Прогноз: «Эвертон» и «Лидс» в последних матчах исправно забивают и в этом матче вполне возможно, что команды забьют в сумме более двух голов.

2.15 Тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Эвертон» — «Лидс» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Тотал больше 2,5 за 2.15

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке победителем станет «Эвертон», так как «Лидс» не выигрывал у «ирисок» в Ливерпуле с 2020-го года.

2.55 Победа «Эвертона» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Эвертон» — «Лидс» принесёт чистый выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Победа «Эвертона» за 2.55