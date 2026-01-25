25 января в 21-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Сельта». Начало игры — в 20:30 мск.
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: «Доностьяррас» привычно сражаются за выход в еврокубки. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Реал Сосьедад» на 8 очков отстает от шестой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Доностьяррас» сумели одолеть «Барселону» (2:1).
До того команда в серии пенальти одолела «Осасуну». Да и поединок с «Хетафе» завершился успехом (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Реал Сосьедад» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Доностьяррас» нынче несколько прибавили в плане результатов. Команда не проигрывает 6 матчей кряду.
Причем «Реал Сосьедад» традиционно сложно противостоит «Сельте». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Доностьяррас» намерены подтянуться к зоне еврокубков.
«Сельта»
Турнирное положение: «Кельты» бьются за одно из еврокубковых мест. Команда ныне пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.
Причем «Сельта» имеет поровну очков с идущим шестым «Бетисом». При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Кельты» одолели «Лилль» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Райо Вальекано» (3:0). А вот чуть ранее она с трудом переиграла «Севилью» (1:0).
При этом «Сельта» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кельты» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Команда победила уже 4 раза кряду.
При этом «Сельта» относительно преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч.
Команда уже два года не проигрывает «Реал Сосьедаду». Да и в нынешней диспозиции «кельты» не собираются довольствоваться малым.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Кельты» постараются преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Кельты» уже 2 года не проигрывают «Реал Сосьедаду»
- «Реал Сосьедад» не проигрывает 6 матчей кряду
- «Сельта» победила в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.76.
Прогноз: Обе команды способны прибавить в плане реализации, да и оборона басков частенько дает сбои.
Номинальные хозяева мотивированы подтянуться к зоне еврокубков, да и оппонент не собирается лишь отсиживаться в тылах.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.50