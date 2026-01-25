В Сан-Себастьяне будут забивать

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.00

25 января в 21-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Сельта». Начало игры — в 20:30 мск.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Доностьяррас» привычно сражаются за выход в еврокубки. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Реал Сосьедад» на 8 очков отстает от шестой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Доностьяррас» сумели одолеть «Барселону» (2:1).

До того команда в серии пенальти одолела «Осасуну». Да и поединок с «Хетафе» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Реал Сосьедад» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Доностьяррас» нынче несколько прибавили в плане результатов. Команда не проигрывает 6 матчей кряду.

Причем «Реал Сосьедад» традиционно сложно противостоит «Сельте». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Доностьяррас» намерены подтянуться к зоне еврокубков.

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» бьются за одно из еврокубковых мест. Команда ныне пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сельта» имеет поровну очков с идущим шестым «Бетисом». При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Кельты» одолели «Лилль» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Райо Вальекано» (3:0). А вот чуть ранее она с трудом переиграла «Севилью» (1:0).

При этом «Сельта» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кельты» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Команда победила уже 4 раза кряду.

При этом «Сельта» относительно преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч.

Команда уже два года не проигрывает «Реал Сосьедаду». Да и в нынешней диспозиции «кельты» не собираются довольствоваться малым.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Кельты» постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Кельты» уже 2 года не проигрывают «Реал Сосьедаду»

«Реал Сосьедад» не проигрывает 6 матчей кряду

«Сельта» победила в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.76.

Прогноз: Обе команды способны прибавить в плане реализации, да и оборона басков частенько дает сбои.

Номинальные хозяева мотивированы подтянуться к зоне еврокубков, да и оппонент не собирается лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.50